Farkında mısınız bilmem, bir hafta içinde ülkemiz insanlarına öyle güzel müjdeler verildi ki...

1 - FAİLİ MEÇHULE SON

Yeni Adalet Bakanımız Akın Gürlek bana göre son yıllarda adaletin tecellisi ve hukuk sistemine güvenin sağlanması adına devrim niteliğinde bir kararın altına imza attı. Dosyaları raflarda tozlanmakta olan 638 faili meçhul dosyanın yeniden araştırılması için özel bir birimin oluşturulduğunu açıkladı. Başına gelmeyen bilmez. Ama bazı aileler için yıllardır akıbetini bilmedikleri yakınları için, başında dua edebilecekleri bir mezar taşı bile en büyük hediyedir.

2 - TOKİ MUCİZESİ

İstanbul'un üç büyük derdi vardır. Deprem güvenliği, konut ve trafik... İlk ikisi için geçen hafta dev bir adım atıldı.

Yeni inşa edilecek 100 bin TOKİ konutunun kura çekimi yapıldı. Böylelikle insanlar üçte bir fiyatına konut sahibi olacak, 20 yıl vade ile kiradan daha ucuza kendi evlerinde oturacak.



3 - ÇOCUKLARA KALKAN

Son okul saldırılarıyla yeniden gündeme gelen çocuklara yönelik dijital tehdit için çok önemli bir adım atıldı. 15 yaş altına sosyal medya yasağı Meclis'ten geçti. Ayrıca çocukları benzer tehlikelerden korumak için hayata geçirilecek özel danışma hattı ve çocuk SIM kartı uygulamaları da çaresiz ebeveynler için kurtarıcı oldu.

4 - FORMULA 1 BEREKETİ

Dünyada 1,5 milyar insanın takip ettiği Formula 1 organizasyonunun yıllar sonra yeniden İstanbul'da yapılacak olması, eşsiz bir tanıtım fırsatı olmasının yanısıra, barındırdığı müthiş turizm potansiyeliyle de ekonomimize can katacak.

5 - BAĞIMLILIĞA SET

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Emine Erdoğan'ın himayesinde İstanbul Sancaktepe'deki Türkiye'nin ilk Sağlıklı Yaşam Köyü'nün açılışını müjdeledi. Tedavisi tamamlanan eski madde bağımlıları buradaki villalarda kalacak, sosyal tesislerden yararlanacak, meslek sahibi olacak ve toplum yaşamına yeniden uyum sağlayacaklar.

Bu yıl baharı çok bekledik ama bir geldi, pir geldi. Bunca müjdeyi bir haftaya sığdırıp gönlümüzde bahar dalları açtıranların emeğine sağlık.



Futbolun adaleti

Defans yapamıyorsun, oyun kuramıyorsun, gol atamıyorsun, mental olarak ligin en kırılgan takımısın, sonra da şampiyonluk hayal ediyorsun... Futbolun adaleti buna izin verir mi? Nitekim vermedi de. Şampiyonluk bir kez daha hak edene gitti.

Fenerbahçe kalecisi Ederson hemen bugün tazminatsız olarak gönderilmeli. İlk golde Osimhen daha topa vurmadan yere yattı. Torreira'nın ofsayt nedeniyle sayılmayan golünde topa uzattığı elini son anda geri çekti. Nihayet, penaltı atışı öncesinde kaleye geçmeyip kendini zorla attırdı. Bir hafta önce de iki puana kan doğramıştı. Kaleci değil, sanki takımın içine sızan intihar bombacısı...

Soruyorum: Bu sezon kullandığı penaltıların yüzde 40'ını kaçıran Talisca'ya yılın en kritik penaltısını attırmak hangi mantığın ürünüdür? Galibiyetten başka alternatifin olmayan maçta ilk isabetli şutunu 73'üncü dakikada atarsan nasıl kazanacaksın? İlk yarıda rakibin senin ceza sahanda tam 24 kez topla buluşmuş. Sen ise sadece bir kez, o da penaltı pozisyonunda. Bu istatistik bile tek başına utanç kaynağı değil de nedir?

Yönetimiyle, futbolcusuyla, teknik kadrosuyla bu Fenerbahçe tamamen yeniden inşa edilmeli. Hatta mümkün olsa da stadı yıkıp, başka yerde yeniden yapsalar. Zira taraftar seneye bu sezonu hatırlatan en küçük bir "kalıntı" bile görmek istemiyor.



Şeref kürsüsü

Erzincan'da trafiği durdurup, çocuğun kaçan balonunu yakalayarak ona ikinci bir bayram sevinci yaşatan polisimize de helal olsun.

Zap'tiye

Elin Yeni Zelandalı'sı dedesini anmaya 12 bin kilometre öteden gelirken, bizdeki bazı köksüzler Mehter'e sırtını dönüyor.

Ne demiş?

Zimbabve Devlet Başkanı Emmerson Mnangagwa, iki eşcinsel erkeği yakalatıp hapse attırdıktan sonra dedi ki: "Eğer çocuğunuz olursa sizi serbest bırakacağım."