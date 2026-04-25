Gaziantep'teki 23 Nisan kutlamalarında CHP heyeti, miniklerden oluşan mehteran ekibine sırtını dönüp, protesto etti.

Öncelikle mehteran bölüğü hakkında biraz bilgi tazeleyelim: Mehteran, dünyanın ilk ordu orkestrasıdır. Sefere çıkan Yeniçeriler ile birlikte yürür, onlara moral ve güç verir, temposuyla yürüyüş ritmini belirler, özellikle Hücum Marşı çaldığında düşmanın yüreğine korku salardı. Viyana seferleri sırasında öyle popüler olmuştu ki; ünlü besteci Mozart, mehter müziğinden ilhamla dünya klasikleri arasına giren Türk Marşı'nı besteledi.

Diyeceğim o ki, mehtere sırtını dönen; öz kültürüne, tarihine sırtını dönmüş demektir. İşin bir de insani boyutu var ki, o daha da vahim. O minikler aylarca bu gösteri için çalışmış, çabalamışlar. Sırt dönüp, onları utandırmak, emeklerine saygısızlık etmek, bayram coşkularını hüzne çevirmek ancak size yakışırdı doğrusu.

Zaten bu dünyada mehterden korkan üç zümre var:

Yunanlılar, İsrailliler ve bazı CHP'liler...



Bu nasıl bir rezilliktir?

Kocaeli Körfez'deki 23 Nisan gösterilerinde bir skandala imza atıldı. Stadyumdaki tören sırasında dev Türk bayrağı yere serildi. Bu da yetmiyormuş gibi üzerinde dolaşılıp, ayaklar altında ezildi.

Buradan bir Türk vatandaşı olarak suç duyurusunda bulunuyorum: Bu rezilliğe sebep olanlar, kanun önünde hesabını vermeli.



Hatalı hakem tazminat ödemeli

Kadim dostlarımızdan Murat Aydın'ın bana çok yerinde ve mantıklı gelen bir futbol önerisi var: "Bir hakem düşünün, ceza sahası dışında ikili mücadelede faul olmadığı halde kaleciye dokundu diye faul veriyor ve bir takımın iki puanını alıp götürüyor. Bir kaleci düşünün ki, topa nasıl çıkacağını bilmiyor, takımını iki puandan ediyor, bir takım düşünün ki son saniyelerde top çevirip süreyi nasıl tüketeceğini bilmiyor ve 30 milyon taraftar 'Yine mi bu sene o sene değil' diye bayrakları, formaları dolabına, sandığına geri koyuyor.

Bu denli büyük hata yapan hakemler mutlaka ilgili takıma tazminat ödemeli. Ceza sahası içinde topa yükselen kaleciye dokunursan dünyanın her yerinde fauldür ama ceza sahası dışında ikili mücadelede kaleciye dokunursan sadece Türkiye'de ve sadece Fenerbahçe'ye karşı fauldür. Öğrenmiş olduk, teşekkürler. Bedeli iki puan ve şampiyonluk."



Uzman danışman olmayınca

Köşemizin ikmal subaylarından sevgili Ali Aktulga'dan yine bir "nokta atışı" geldi:

"İyi akşamlar üstadım. Dizilerde neden profesyonel destek alınmadığı konusunu hep konuşuyoruz ama değişen hiçbir şey yok maalesef. Mesleki konularda uzman yardımı alınmadığı için cahilce hatalar yapılıyor hâlâ.

Kıskanmak dizisinde Halit ile resmen evli olan Mükerrem tek başına inisiyatif kullanarak aralarında hiçbir kanuni bağ olmadığı halde Nüzhet'in kütüğüne kaydettirdi çocuğu. Hukukçudan çok hukukçu, doktordan çok doktor ve finansçıdan çok uzman olan metin yazarı ve senaristlerin dikkatine sunulur..."



Gaf kürsüsü

Değerli okurumuz Murat Aydın, TV 100'deki tuhaf haber seslendirmesini not etmiş: "Nedeni bilinmeyen bir nedenden dolayı..."

Zap'tiye

Sevgilisi ile alışverişe çıkmaktan hoşlanan erkek, onu deli gibi seviyordur. Yani sevmiyorsa bile deli olduğu kesin.

Ne demiş?

Okurumuz Muharrem Akduman'ın notu: Sana Değer programında Uğur Arslan şöyle diyor: "Bu programı izleyenlerin günahları affolur."