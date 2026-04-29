Size Drew Stern'den söz edeceğim. Son yıllardaki ifşaları ve teorileriyle iklimden enerji kaynaklarına kadar doğru bilinen her şeyi tersine çeviren adamdan.

Stern'in son teorisi ise şimdilerde bir damla petrol için birbirini yiyenlerin ipliğini pazara çıkartacak cinsten.

Şimdi arkanıza yaslanın, dikkatle okuyun ve sonra düşünmeye başlayın:

Petrol abiyotiktir. Tektonik plakaların doğal yağlayıcısıdır ve gezegenin dev mekanizmasının sorunsuz çalışmasını sağlayan bir tür 'yağ'dır. Bu yüzden 1970'lerde kuruyan kuyular bugün yeniden dolmaktadır. Petrol tükenmez. Biz aslında gezegenin motorundaki yağı çekiyoruz ve bu yüzden sistem sarsılmaya başlıyor. Daha fazla deprem. Gıcırdayan fay hatları. Sürtünen levhalar. Tesadüf mü? Hayır. Yerkabuğunun düzgün kaymasını sağlayan petrolü çekiyoruz ve sistem adeta kilitleniyor.

Sözde 'fosil teorisi', insanlık tarihinin en büyük ekonomik kandırmacasıdır. Gerçek ham petrolde neredeyse hiç biyolojik iz yoktur. İnsanlar petrolün aslında gezegen için musluk suyu gibi, alttan sürekli üretilen bir kaynak olduğunu bilseydi; savaşlar, yaptırımlar ve fiyat manipülasyonları üzerine kurulu tüm sömürü düzeni bir gecede çökerdi.

Onlar, Dünya'nın kendi petrolünü ürettiğini bilmenizi istemiyor. Sizi korkmuş, bağımlı ve fahiş fiyatlar ödeyen insanlar olarak tutmak istiyorlar.

Uyanın. Dinozorların bununla hiçbir ilgisi yok. Bu, bize satılan en büyük yalanlardan biri!"



Nedir bu mehter alerjisi?

Gaziantep'teki 23 Nisan kutlamalarında CHP heyetinin miniklerden oluşan mehteran takımına sırtını dönüp protesto etmesinin ardından benzer bir skandal da Denizli'de yaşandı.

Pamukkale ilçesinde bulunan Zübeyde Hanım Anaokulu'nda 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri sırasında öğretmenler ve velilerin ortak kararıyla hazırlanan çocuk mehteran takımı gösterisinin, okul yönetimi tarafından uygun bulunmadığı ve programdan çıkarılmak istendiği öğrenildi. Yapılan görüşmelerin ardından öğrenciler gösterilerini sahnelemeye başladı. Ancak gösteri devam ettiği sırada müzik sisteminin başına gelen bir kadın öğretmen, mehter marşını kapatarak gösteriye müdahale etti. Müziğin kesilmesine rağmen öğrenciler performanslarını bozmadı ve mehter gösterisini müziksiz şekilde tamamladı. Mehter gösterisini engelleyen okul idaresi ve öğretmene büyük tepki gösterildi.

Seküler kesimin bu Mehter alerjisini anlamlandırmakta gerçekten çok zorlanıyorum. Mehter, sefere çıkılan yerlerdeki kefereyi korkutmak içindir. Siz niye üstünüze alınıyorsunuz ki?..



Gaf'let kürsüsü

İspanya'da hukuki bir boşluktan faydalanarak güneşi kendi üzerine kaydettiren kadına cilt kanseri hastaları tazminat davası açtı.

Zap'tiye

Bize bu aralar en çok bundan lazım: Temiz, saf, duru, katıksız ve karşılıksız çocuk vicdanı...

Ne demiş?

"Hak, kuldan intikamını kul ile alır. Din, iman bilmeyen bunu kul etti sanır." (Hz. Mevlana)