Önceki gün Türk havacılık tarihinin gurur günlerinden biriydi. TUSAŞ tarafından üretilen ilk yerli eğitim jetimiz HÜRJET için İspanya ile satış anlaşması imzalandı.

Akşam A Haber'i izlerken koltuklarım bir kez daha kabardı. Merve Türkay'ın sunduğu Memleket Meselesi'nde üç ABD'li pilotun canlı yayında HÜRJET ve KAAN için yaptıkları yorumları izleyince içimden koca bir "Helal olsun" koptu"

- Oldukça iyi görünüyor. Beğendim.

- T-7 REd Hawk var mı temelinde?

- Evet T-7'ye çok benziyor.

- Bir GE (General Elektrik) motoru arkada gözüküyor.

- Uçurması eğlenceli olurdu. Biz daha T-7'yi uçurmadan önce onlar nasıl uçuruyor? Biz hâlâ T-38'lerle uçuyoruz. Bu bir facia!

- HÜRJET'de HORNET F18 motoru var. Çok güzel bir uçak bu. Kaan da iyi görünümlü bir uçak.

- Bizim yapabildiğimizden daha hızlı eğitim uçağı yapıyorlar, belki de onlardan HÜRJET almalıyız, uçurması çok güzel bir uçak olurdu.

Programın uzman yorumcularının değerlendirmeleri de bu büyük başarının altını çizecek cinstendi.

ZAFER ŞAHİN: Türkiye çok uzun yılların açığını kapatılıyor. Niye Vecihi Hürkuş'lar, Şakir Zümre'ler engellendi onu bir düşünmemiz lazım. Bizi sözde F-35 ile ilgili dışlayanlar çok yakında kapımızı çalacak. Çünkü Türkiye sprinte kalkmış artık uçuyor. Sen artık ABD yazılımlı F-35 yerine kendi üretimin olan, yazılımı sana ait olan KAAN'ı sahaya sürmeye hazırlanıyorsun. Şu an dünyada 5'nci nesil savaş uçağı üreten 7 ülke var. Türkiye de üretme aşamasında. Bunun bana ne faydası var diyenler; yarın çocuklarımıza, torunlarımıza bu üretimlerin faydası olacak. Biraz geniş perspektiften duruma bakmak lazım.

BÜLENT ERANDAÇ: NATO'yu yaşatmak için düşman arıyorlar. Silah baronları ellerindeki silahları satabilmek için NATO'yu ayakta tutmaya çalışıyor. O silahları nereye satacaklar arayış içindeler. NATO'nun karşısındaki baronlar silahları artık bize satamıyor. Artık onlara biz satıyoruz.

MESUT HAKKI CAŞIN: İspanyol bir orgeneral HÜRJET için "Mutlaka almalıyız" diyor. İstediğiniz kadar uçağınız olsun, test pilotunuz yoksa bu iş olmaz. Eğer donanman yoksa yenilirsin. Türk ve İspanyol komutanlar 2 HÜRJET ile uçtu. Bu bir tarihtir. 3 önemli muharip uçak olan HÜRKUŞ, HÜRJET ve KAAN'ı yapıyoruz. GÖKBEY'i, ANKA 3'ü, yaparken bunların yanında tüm bu sistemleri bir arada toplayan Çelik Kubbe'yi yapıyoruz. Bunları geliştiren TUSAŞ'ı da biz kutluyoruz.



Teşekkürler TRT

Geçen hafta onca kanalı olmasına rağmen Şampiyonlar Ligi maçlarını yayınlamayan TRT'ye ağır bir dille sitem etmiştim. Yazdıklarımın ne kadar etkisi oldu bilemem ama bu hafta maçlar yayınlanmaya başlandı. Hele Salı akşamı TRT 1 ekranlarına gelen ve ev sahibi PSG'nin Bayern Münih'i 5-4 yendiği yarı final ilk maçı, benim gibi futbol düşkünlerini mest etti.

Maçta öyle bir tempo ve heyecan vardı ki, reji görüntülere yetişemedi, tekrarları bile doğru dürüst veremedi. İzlerken "Buna futbol deniliyorsa, bizdeki didişmenin adı nedir?" diye düşünmeden edemedim. Hakemi aldatmak için kendini yere atan yok, zaman çalan yok, dakikalarca hakeme itiraz eden yok, rakibinin meslek hayatına kasteden yok. Peki ne var? Futbolun hası var...

Karşılaşma boyunca çok iyi bir anlatım performansı gösteren spiker Müjdat Mustafa Muratoğlu'nun harika betimlemesi, maçın kalitesini özetler nitelikteydi: "Harry Kane'in pası sanat eseri gibi, Paris'teki Louvre Müzesi'nde sergilenecek kadar güzel...

Ah be ilk göz ağrım TRT... Bu büyük keyfi haftalar boyu bizden niye esirgedin?

Neyse, yine de teşekkürler...



Zap'tiye

Adana'da bir adam, kısırlaştırdığı kedisi için sünnet düğünü düzenledi. "Mürüvvetini de görsün" diyeceğim ama artık çok zor...

Şeref kürsüsü

Malatya'da kullandığı otobüsü durdurup yerde duran Türk bayrağını alarak aracının ön camına aşan şoför Şencan Arıkan'a da selam olsun.

Ne demiş?

"Ellerim çiçek kokuyor diye beni çiçek koparmakla suçladılar. Ama kimse çiçek dikmiş olabileceğimi düşünmedi." (Sanal medyadan)