Olan biteni büyük bir gururla izliyorum. Türkiye'nin gizli ve açık düşmanlarının, her alanda giderek güçlenen ülkemiz karşısında korkak sürü psikolojisine bürünüp, çaresiz ittifaklara giriştiklerini görmek bana büyük keyif veriyor.

Baksanıza, Avrupa'da diplomatik sahneden sildiğimiz Fransa, Güney Kıbrıs'a asker göndermeye hazırlanıyor. Yunanistan, Güney Kıbrıs ve İsrail bize karşı sözde güç birliğine gidiyor. Ne mutlu, o yüreklere korku salan devletime, milletime...

Peki ne oldu da paniğe kapıldılar? Sıralayayım:

■ Müthiş yerli silah sanayii hamlemizle dünyanın sayılı üreticileri arasına girdik.

■ 50 yıldır kaynaklarımızı tüketen terör belasının def edilmesinde son aşamaya geldik.

■ Başımıza bela etmeye çalıştıkları Suriye'ye barış ve huzuru getirdik.

■ Libya ile yaptığımız deniz sınırı anlaşmasıyla İsrail ve Yunanistan'ın Doğu Akdeniz'de sahnelemeye çalıştıkları sinsi oyunu bozduk.

■ Katliamcı İsrail'e karşı dünyada dimdik durabilen tek ülke olduk.

■ Pandemiden, Gazze saldırılarına, Rusya - Ukrayna savaşından, ABD/İsral - İran çatışmasına kadar her büyük krizden ekonomik olarak güçlenerek çıkıp, siyasi açıdan da Ortadoğu ve Avrupa arasındaki "huzur ve güven adası" olmayı başardık.

■ Karadeniz'de doğalgaz, Gabar'da petrol bulduk.

■ İlk nükleer santralımız Akkuyu tamamlanmak üzere.

■ Hürmüz Boğazı'nın kapatılmasıyla, Ortadoğu petrolünün Avrupa'ya akması için en güvenli ve istikrarlı rota haline geldik.

■ 11 şehrimizi yerle bir eden depremin yaralarını 3 yıl içinde sarıp, kentlerimizi eskisinden daha güçlü şekilde ayağa kaldırdık.

Onlara kızmıyorum. Yerlerinde ben de olsam, korkudan tir tir titrerdim...

Önce aile kalkanı

Şair ve radyo programcısı dostum Gökhan Karaduman, çocukları hedef alan dijital tehditlere karşı alınan önlemleri objektif bir bakış açısıyla değerlendirmiş:

"Son günlerde yaşanan olaylar nedeniyle okulların önüne polis kalkanı, internete 'dijital kalkan' gibi çözümler konuşuluyor. Peki bunlar gerçekten işe yarar mı?

Aile kalkanı olmadığı sürece dijital kalkan neye yarar?

Körü körüne yasaklamak, kapatmak neyi çözer? Çocuğu oyalansın diye boyama kitabı yerine telefon-tablet veren zaten aile. Biz sanal medyanın tamamını yasaklasak ne değişecek?

İster komedi filmi ister yetişkin içeriği olsun, herkes sadece fiziksel ve bilişsel gelişimine uygun olana erişebilmeli.

Erişebilmeli ki yeraltına düşmesin, gizli saklı bir şeye dönüşmesin. Biz körü körüne yasakladık da ne oldu? İnternette ödev yapmaya çalışan çocuğun bile önüne yasaklanandan fazlası düştü."

Miniklere ayıp olmadı mı?

Köşemizin en vefalı olurlarından Hakan Eracun'dan beIN Sports kameramanına sitem var:

"Bir Fenerbahçe taraftarı olarak beIN Sports'u kınıyorum. Geçen haftaki derbide minik Galatasaraylılar seremonide İstiklal Marşımız okunurken yerini aldı. Haliyle o minikler için unutulmaz bir hatıraydı. Konu komşuya, okul arkadaslarına, yurt dışındaki akrabalara haber verildi, 'Bugün bizimki seremonide' diye. Evde anneler kayıt tuşuna bastı, bu hatıra ölümsüzleşecek, tüm tanıdıklar görecekti. Ama beIN Sports kameraman ve rejisi ana yayına futbolcuların göğüs hizasından girince bir çoğu hiç gözükmedi ya da boyu uzun olanların sadece saçı veya gözleri gözüktü. Oysa babaları bu seremoni için kulübe hatırı sayılır bir meblağ da ödemişti. Ama o miniklerin hayali gerçek olmadı. Buna beIN Sports ekibi bir daha dikkat etmeli, Galatasaray yönetimi de bu miniklere bence bir hak daha tanımalı. Her şey çocuklarımız için."



Gaf kürsüsü

Tansu Sarı kardeşimden bir sobe daha: "Sizi görmek bir AVANTAJDI ekibinizle tanışmak bir AVANTAJDI" (tv8'deki Zuhal Topal'la Yemekteyiz programının kaybeden yarışmacısı Kezban Yıldırım, AYRICALIK demek istiyor)





Zap'tiye

Eve bir geliyorsun, estetikten dönen anan Kırgız olmuş!

Ne demiş?

Muharrem Akduman dostum not etmiş: Esra Erol'da, kocasından ayrılan Karabüklü hanım şöyle diyor: "Ben her şeyi bilirim... Vatasam... İstigam..."