Yaşanmış hikayeye internette sörf yaparken rastladım. Eğer ailenizden miras kalmamışsa, zengin olmanın ciddi bir ticari zeka gerektirdiğini kanıtlıyor:

New York'ta bir bankanın önünde duran son model Bugatti Veyron otomobilden inen adam, hızlı adımlarla bankaya girdi ve önüne çıkan ilk görevliye, bireysel kredi için başvuruda bulunmak istediğini söyledi. Görevli onu, müşteri temsilcisine götürdü. Adam, çok acele bir iş için Avrupa'ya gitmek zorunda olduğunu ve bu nedenle bir hafta vadeli beş bin dolar krediye gereksinim duyduğunu söyledi. Müşteri temsilcisi kısa bir araştırma yaptıktan sonra "Ticari ve mali sicilinizi inceledik. Bu krediyi almanız için bir engeliniz yok" dedi ve ekledi: "Fakat bir konuyu belirtmeliyiz. Bizim bankamızla daha önce hiç çalışmamışsınız. Banka olarak sizi resmen tanımıyoruz.

Bu nedenle, söz konusu krediyi verebilmemiz için karşılığında sizden bir teminat almak zorundayız." Adam cebinden Bugatti Veyron'un anahtarını çıkardı, bankanın müşteri temsilcisine uzattı: "Çok acelem var, uçağa yetişeceğim" dedi ve ekledi:. "Bugatti'mi teminat olarak alabilirsiniz." Kredi işlemleri çok hızlı bir biçimde tamamlandı. Otomobili bankanın garajına çektiler, adama da beş bin dolar krediyi verdiler. Müşteri temsilcisi, kişisel merakını gidermek için bir hafta boyunca özel bir araştırma yaptı ve bankalarının bu yeni müşterisinin çok büyük bir işadamı ve çok büyük bir servet sahibi olduğunu öğrendi. Bir hafta sonra adam yeniden gelip, borcunun anaparası beş bin dolarla, bir haftalık faizi dokuz buçuk doları ödedikten sonra, müşteri temsilcisi bir türlü yenemediği merakının dürtüsüyle sordu: "Sizin, çok büyük bir işadamı ve çok büyük bir servetin sahibi olduğunuzu öğrendim. Yalnızca kişisel merakımdan soruyorum. Lütfen söyler misiniz, sizin için çok küçük bir miktar olan beş bin dolarlık krediye neden gereksinim duydunuz?" Adam hafifçe gülümsedi:

"Siz de lütfen bana söyler misiniz? Böyle lüks bir otomobili, New York'ta hangi kapalı garaja, bir hafta boyunca dokuz buçuk dolara bırakabilirsiniz?"



Evli erkeklere acil servis

Buyrun size bir ticari zeka örneği daha... Bu kez "Evli erkeklere acil servis" başlığıyla verilen ilana sosyal medyada rastladım. İlan aynen şöyleydi:

"Evli erkekler, hafta sonu arkadaşlarınızla dışarı çıkacaksınız ama karınız müsaade etmiyor mu? Kolayı var!

Cuma akşamı polis arabası ve polis üniformasıyla sizi evinizde karınızın önünde tutukluyor ve pazar akşamı serbest bırakılmış gibi evinize teslim ediyoruz. Hafta sonunu keyifli geçirmek için bizi arayın.

Mazluma Hürriyet A.Ş. Telefon: 0 532 ... .. .. (Bütün kredi kartları kabul edilir)"



Gaf'let kürsüsü

Fethiye Belediye Başkan Vekili Metin Sevinç, Başkan Yardımcısı Veli Uysal, FTSO Başkanı Osman Çıralı ve Meclis Başkanı Kemal Hıra'nın katılımıyla Fethiye'de "dualı" meyhane açılışı.



Zap'tiye

İşte farelerden bulaşan Hantavirüs karşısında şehrimizin en etkili güvenlik önlemi.

Ne demiş?

Ermenistan Başbakanı Paşinyan: "Batımızda, Türkiye'de 90 milyon Türk. Doğumuzda, Azerbaycan'da 10 milyon Türk. Güneyimizde, İran'da 35 milyon Türk var. Bizden kaç tane var? 3 milyon Ermeni... Hayal dünyamızdan çıkıp gerçekleri görmeliyiz."