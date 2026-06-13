Yarın sabah Dünya Kupası'ndaki ilk maçımıza çıkacağız. Heyecan dorukta. Okurumuz Bekir Kurt ise ABD - FIFA ittifakının grupta ABD ile oynayacağımız son maça mutlaka etki edeceğini belirterek, uyarıyor:

"Merhabalar Yüksel Bey, hepimizin merakla beklediği 2026 Dünya Kupası başladı. Ama ABD'nin bazı Afrika ve Asya milli takımlarının ülkeye girişlerini zorlaştırması hatta engellemesi, Somalili hakemi geri göndermesi gibi skandallar gündeme bomba gibi düştü. İşin ilginç ve korkutucu olanı, FIFA'nın ve onun başındaki Infantino'nun sessiz kalmasıydı. Kimse farkında değil ama bizim ABD ile aynı grupta olmamız ve grupta son maçımız olması gerçeği duruyor önümüzde. İnşallah millilerimiz işi son maça bırakmazlar. Çünkü ABD'nin ev sahibi olması ve Infantino'nun Trump'ın dizinin dibinden ayrılmaması (bakın L'Equipe kapağı) tehlikeli bir durum doğuruyor. Size söyleyeyim, bu ilişki ABD'yi çeyrek hatta yarı finale kadar götürebilir. Bizim için gruptaki son maçımız umarım hakem fiyaskosu ile sonuçlanmaz, onun için dikkat diyorum.

Ayrıca bugün TRT Spor'da seyrettiğim, 2002 kadrosundaki futbolcuların ve Şenol Güneş'in bugünkü meslektaşları ile karşılıklı yaptığı konuşmalar yapay zeka ile hazırlanmış olsa da çok güzel ve duygu yüklüydü, hazırlayanların eline sağlık diyor ve takımımıza başarılar diliyorum. Allah yardımcımız olsun."

YAZAR NOTU: Yarın oynanacak Avustralya-Türkiye karşılaşmasını Venezuelalı hakem Jesus Valenzuela yönetecek. Türkiye ikinci maçında Güney Amerika ülkesi Paraguay ile karşılaşacak. Alın size garip bir hakem ataması.



En iyi Milli Takım şarkısı

Pek çok sanatçımız Milli Takım için şarkı ve marş yaptı. Değerli okurum Murat Aydın ise bu konuda bir değerlendirme yapmış;

"Son günlerde Milli Takım için sloganlı şarkı çalışmaları yapıldı. Ne var ki, içlerinden hiçbiri şöyle tüylerimizi bile ürpertmedi. Ama şu aralar ekranlarda dönen bir reklam cıngılı var ki; hem sözleri, hem de müziğiyle kulağa ve ruha muhteşem hitap ediyor. Milli Takım sponsoru Fuzul tarafından yapılan ve Murat Yıldırım'ın seslendirdiği bu şarkının söz ve müziğinin hepsinden daha iyi olduğu kanısındayım."

Hazır yeri gelmişken minik bir de reklam yapayım: Efendim, bendeniz de naçizane "Bir, Ki, Üç Olsun" adında bir Milli Takım şarkısı ve klibi yaptım. Merak edenler https:// youtube.com/shorts/ RrQVp0nLJHs?si =A7QrRcaonjcxE99h linkini kullanarak izleyebilir.



BİR, Kİ, ÜÇ OLSUN

Rüzgâr ne yapabilir ki tunçtan kayaya

Şampiyon olmaya geldik Amerika'ya

Bizim Çocuklar'ın ardında koca bir millet

Bizden daha yakışanı var mı kupaya?

Bir, ki, üç olsun

Unutması güç olsun

Önümüzde dağılsınlar

Hepsi birden hiç olsun

Daha çok çıkacağız biz bu seferlere

İnancımız tamdır gelecek zaferlere

İsmin yazılacak hiç şüphen olmasın

Bir sabah kandan da kırmızı seherlere

Bir, ki, üç olsun

Unutması güç olsun

Önümüzde dağılsınlar

Topu birden hiç olsun

Adın kalbime nakış en parlak yaldızla

Uğurcan'la, Arda'yla ve Kenan Yıldız'la

Bil ki kudretin damarlarında mevcuttur

Göğsümüzde kabaran o asil ay yıldızla

Bir, ki, üç olsun

Unutması güç olsun

Karşına dikilenin

Silsilesi yok olsun

Gençliğimin ilhamı Sultan Mehmet'ten

İnancımın kaynağı Atatürk'ten

Elbet bir gün sen de anlayacaksın

Teslim olmayız asla son dakika gelmeden

Bir, ki, üç olsun

Unutması güç olsun

Bu kupanın finali

Millete övünç olsun



Gaf kürsüsü

Bir Tansu Sarı ihbarı: Halk TV, Aynur Kanbur (Mezdeke) cinayeti haberinde Sibel Gökçe'nin fotoğrafını kullandı.

Zap'tiye

Meğer ünlüler arasında "çekmeyen" yokmuş. Allah çektirmesin!



Ne demiş?

"Bugün 55 yaşında erkek hastama mide kanseri teşhisi koydum. 5 yıl yaşamasının bile zor olduğunu söyledim. Bana 'Bir hafta içinde işe dönebilir miyim, kredi borcu ödüyorum' dedi." (Bir doktorun paylaşımı)