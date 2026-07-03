Daha geçenlerde Kuşadası'nda iki amatör balıkçı, ayağına parke taşı bağlanmış bir Caretta Caretta kaplumbağasını 2 saatlik zorlu bir uğraş sonunda kurtarmışlardı. Bu kez İzmir Selçuk Pamucak sahilinde benzer bir olay yaşandı.

Sahildeki bir büfede çalışan Ufuk Alaca, bir deniz kaplumbağasının suda can çekiştiğini fark etti. Karaya çıkartılan Chelonia Mydas türü yeşil deniz kaplumbağasının kabuğunun kesici bir aletle yaralandığı ve ayağına bir parke taşının bağlandığı görüldü. Zavallı hayvan, vakit geçirilmeden tedavi edilmek üzere ilgililere teslim edildi.

Bu otçul hayvan ağlara saldırmaz, balıkçılık faaliyetlerine sekte vurmaz (Velev ki vursa ne olacak?), kimseye bir zararı dokunmaz. Peki hangi insan (!) bu masumu öldürmek ister? Söyler misiniz, her hafta bizi insanlığımızdan utandırmaya kimin ne hakkı var?

Bu dünya artık şöyle sağlam bir Nuh Tufanı yaşamalı diye düşünüyorum. Hak edenin hayatta kalacağı, pisliklerin boğulacağı...



Hırsızların etiket yöntemi

Okulların kapanmasıyla birlikte yaz tatiline gidenler kısa veya uzun süre evlerini boşaltacak.

Gerekli önlemlerin alınmaması halinde ise hırsızlık olaylarıyla karşılaşmak çok olası. İyisi mi A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı Dr. Umut Elbir'in tavsiyelerine kulak verelim:

"Maalesef hırsızlar da sürekli taktik geliştiriyor. Hırsızların en son öğrendiğimiz yöntemi ise Ev sahibinin sürekli evde olmadığını netleştirmek için kapının açılan kısmına küçük bir etiket yapıştırmaları. Birkaç gün sonra gelip etiketin yırtılmamış olduğunu gördüklerinde eve girmek için cesaret elde etmiş oluyorlar."

Peki buna karşı nasıl önlem alınabilir? Çözümü yine Dr. Elbir anlatıyor:

"Apartmandan, siteden tanıdığınız biri olabilir, akrabanız ya da arkadaşınız olabilir. En azından iki günde bir kapınızı, paspasınızın altını kontrol edip bu tip bir yapışkan gördüğünde kopartırlarsa, hırsızlar eve birilerinin gelip gittiğini zannederler. Paspası kontrol etmelerinin sebebi ise; hırsızların eve giren olup olmadığını netleştirmek için paspasın altına kurabiye koyma taktiğini kullanması."



"Biraz güneş gönderir misiniz?"

Hava nasıl olursa olsun, yakında isteyene dilediği miktarda güneş ışığı gönderilecek.

Evet, dalga geçmiyorum, iş ciddi. Yeni bir uzay girişimi, dünya yörüngesinden doğrudan yansıtılan, istediğiniz saatte güneş ışığı satmayı planlıyor.

California merkezli havacılık ve uzay girişimi Reflect Orbital, ultra ince yansıtıcı aynalarla donatılmış bir uydu takımyıldızı fırlatarak geceyi deneyimleme şeklimizde devrim yaratmayı hedefliyor.

Eski SpaceX mühendisi Ben Nowack tarafından kurulan şirket, güneş ışığını "programlanabilir" hale getirmeyi amaçlıyor. Bu sistem sayesinde kullanıcılar bir web sitesine sadece GPS koordinatlarını girerek belirli bir bölgeye ışık huzmesi talep edebilecek.

Sistem, güneş ışığını yaklaşık beş kilometre genişliğindeki hedef alanlara yönlendirecek şekilde tasarlandı. Işığın parlaklığı ise hafif bir dolunay aydınlığından yoğun gün ışığı seviyesine kadar değişebilecek.

Ancak çevre bilimciler ve gökbilimciler, yapay yörünge aydınlatmasının gece ekosistemlerini ciddi şekilde bozabileceği, göç eden kuşların yönünü şaşırtabileceği ve insanın zamansal ritimlerine zarar verebileceği konusunda uyarılarda bulunuyor.

Bakalım doğanın dengesini daha ne kadar bozabileceğiz...



Gaf'let kürsüsü

Eşine sanal medyayı yasaklayan adamın sanal medyadaki sevgilisi, karısı çıkmış!



Zap'tiye

Herkes çatır çatır UFO görüntüsü paylaşıyor. Yakında uzaylılarla sarmaş dolaş selfie de görürüz...



Ne demiş?

"Bülent Ersoy'un 60 milyon dolar serveti olduğunu öğrenince fotoğraflarına yeniden baktım. Hepinizden güzelmiş." (Sanal medyadan)