Edremit Körfezi'ndeki deniz kirliliğini her yıl olduğu gibi bu yıl da kaleme almıştım. CHP'li belediyelerin usandıran beceriksizlik ve basiretsizliğini satır satır ortaya koymuştum. Bir hafta sonra bir rapor yayınlandı. Bölgedeki plajların büyük bölümü "orta" bazıları ise "iyi" durumdaymış. (Orta demek, o suya yaşlıların ve çocukların girmesi sakıncalı demek)

Yahu gözlerime mi inanayım, size mi, yoksa her yaz ishalden, kusmadan kırılan yöredeki çocukların polikliniklerde oluşturduğu kuyruklara mı?

Bölgedeki çevre platformlarından hemen her gün sanal medyaya iğrenç kıyı görüntüleri düşüyor. Yöredeki vatandaşlar "Ellerimiz kırılsaydı da bunlara oy vermeseydik" diye bin pişman. İnanmayan, herhangi bir arama motoruna "Edremit deniz kirliliği" yazsın da görsün.

Bu raporları yazanları önümüzdeki hafta sabah saatlerinde çoluk çocuklarıyla beraber "iyi" dedikleri o sulara girmeye davet ediyorum.

Vazgeçtim, çocuklarını getirmesinler. O sabilerin ne günahı var ki?

Haydi bakalım, yüreği yeten buyursun!..

Rasim ile başardık!

Rasim Öztekin, can dostum, üniversite arkadaşım, vefatının ardından bir tek kişinin ki kötü bir cümle kurmayı bırakın, serzenişte bile bulunamadığı dünya iyisi adam...

Yine üniversiteden arkadaşım vefalı eşi Esra Kazancıbaşı, Rasim'in adını o çok sevdiği Ege'de yaşatabilmek için harika bir proje başlattı: Rasim Öztekin Hatıra Ormanı... Ancak bu statüye kavuşabilmek için en az 2 bin fidana ihtiyaç vardı. Sevenleri kolları sıvadı, TEMA Vakfı'nın da desteğiyle birkaç ay içinde tam 5 bin ağacın yer aldığı hatıra ormanı kuruldu.

Yukarıdaki fotoğraf, üniversite yıllarında Belgrad Ormanları'na düzenlediğimiz okul gezisinden. Rasim o her zamanki muzipliğiyle bana "Kadınlar hamamda nasıl bayılır?" onu gösteriyor. (Mahalle aralarında ayı oynatılan döneme yetişenler beni hemen anladı) Tevafuk bu olsa gerek, hem de ormanda...

İşin "suyunu" çıkarmak

Yıllar önce bu köşede Almanya'daki uygulamayı emsal göstererek "Pet şişelere depozito uygulansın. Toplama noktalarına boş şişelere bırakanların kartlarına ödeme yapılsın" diye öneride bulunmuştum. Şükür, biraz geç olsa da uygulama başladı.

Gelin görün ki "sucu" esnafı bunu da fırsata çevirdi. Anında şişe sularına hatırı sayılır bir zam yaptılar. Yani sizden peşin 10 lira alıyorlar, siz o suyu tüketip de depozito ödemesi 1 lirayı alana kadar sizin paranızı çalıştırıyorlar. Özetle, siz bir alacağım diye 3 ödemiş oluyorsunuz.

Bunu adı resmen tefeciliktir. Vatandaştan önce buna bankaların isyan etmesi gerekir.

Gaf kürsüsü

Milyoner yarışmacısı "Hangi isimde bir kuş türü yoktur? A- İbibik B- İspinoz C- İbis D- İspirto" sorusunda seyirci jokeri kullanmasın mı?

Zap'tiye

Kadınlar 4 hayvanı sever. 1- Gardıroptaki leopar kürk. 2- Garajdaki Jaguar araba. 3- Timsah derisi çanta. 4- Bunları alacak eşek! (Sanal medyadan)

Ne demiş?

"Sana beğenmek ile sevmek arasındaki farkı anlatayım: Bir çiçeği beğenirsen onu kopartırsın. Seversen her gün gelip sularsın." (Çizgi film Winnie The Pooh'dan)