Bu görüntüyü pazar günü Sarıyer'de çektim. Halk arasında Piyasa Caddesi denilen hat boyundan bir manzara. Vatandaş, sıcak havada serinlemek için denize giriyor. Aralarında kadınlar, çocuklar hatta Arap turistler bile var. Girdikleri suyu görebilmek ise neredeyse imkansız. Çünkü yüzeyi atık ve çöplerle kaplı. Bırakın mikrobu, koli basilini, içinden timsah çıksa şaşırmam.

Cankurtaranı, zabıtayı geçtim, "Burada denize girmek tehlikeli ve yasaktır" yazısı bile yok. Oysa tahlil yapmaya kalksalar mikrobun içinde deniz suyu bulamayacaklar. Durum o kadar vahim.

Tamam, beach'lerin girişi olmuş 2 bin lira. Belediyenin halk plajlarında bile iki şezlongu 500 liraya kiralıyorlar. Böyle olunca da, imkansızlıklar yüzünden her türlü mikroba karşı bir şekilde "şerbetlenmiş" olan halkımız, "Atın ölümü arpadan olsun" deyip, İstanbul'un orta yerinde balıklama dalıveriyor koli basilinin göbeğine...



En skandal Dünya Kupası

Böyle bir rezillik daha önce yaşanmadı, bundan sonra da yaşanacağını sanmıyorum. Dünya Kupası tam bir skandallar arenasına döndü.

ABD'ye gelen milli takım kafilelerine sınırlarda uygulanan insanlık dışı muamele, Somalili FIFA kokartlı hakem Omar Abdülkadir Artan'ın havaalanından geri gönderilmesi, İran kafilesine ABD'ye sadece maç günü girebilme kısıtlaması, İran'ın ofsayt gerekçesi ile VAR'da biçilmesi,

FIFA Başkanı Infantino'nun kızının maça babasıyla birlikte gelirken Fas Milli Takımı forması giymesi derken, yaşanan son rezillik ise organizasyona iyice gölge düşürdü. Bosna Hersek maçında kırmızı kart gören ABD oyuncusu Folarin Balogun'un cezası, Beyaz Saray'ın FIFA Başkanı Gianni Infantino'yu aramasının ardından ertelendi. Donald Trump kararın ardından sosyal medya hesabında FIFA'ya teşekkür etti.

Kupa'nın daha ilk haftasında bu köşede Trump - Infantino arasındaki yakın ilişkiye dikkat çekip, uyarıda bulunmuştum. Sağ olsunlar, beni haksız çıkarmadılar.



Ceza intihara yol açmamalı

Bilecik'te 420 bin 743 lira trafik cezası kesilen adam aynı gün intihar etti.

Bana göre bu acı olayın hepimize söylediği bir gerçek var: Evet, cezalar caydırıcı olmalı ama bir insanı hayatından caydıracak kadar değil.

420 bin lira kimi için dostlarıyla yiyeceği bir akşam yemeğinin önemsiz faturası. Kimisi için de hayatına büyük sekte vuracak bir meblağ. Belki de altındaki arabayı satsa, ödeyemeyeceği bir servet...

İşte onun için ben diyorum ki; trafik cezaları, kişilerin aylık gelirleri oranında kesilsin. Yasalarımız nasıl "Tazminat davasından elde edilecek para, insanı zengin edecek kadar olamaz" diye bir sınır getiriyorsa, cezalar da insanı yaşamaktan vazgeçirecek kadar olmamalı.

Ne dersiniz, böylesi daha adil olmaz mı?



Gaf'let kürsüsü

Bu da Dünya Kupası'nda İran'a uygulanan yeni ofsayt çizgisi. (!)

Zap'tiye

Muğla Akyaka'da bir işletme, tuvalet parasını 500 lira yapmış. Girdi maliyetleri artınca, "çıktı" maliyetleri de artıyor haliyle...

Ne demiş?

İstanbul'da psikolojisi bozuk bir kadının sarkıntılık ettiği genç galerici "Beni zorla öpmek istedi. Ceylan gibi seke seke kaçtım" dedi.