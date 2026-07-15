Dört bir koldan saldırıyorlar. Tıpkı 15 Temmuz'da olduğu gibi. Ne kapımızdan içeri sızabiliyor, ne de tepemize helikopterlerini indirebiliyorlar. Ama bugün bile vazgeçmiyorlar. FETÖ ve onun günümüzde "siyasetçi" görünümündeki artıkları her fırsatta bizi, Turkuvaz Medya'yı hedefe koyuyorlar. Neden? Bugüne kadar medyada onlara geçit vermeyen, kriptolarını deşifre eden, halktan aldığı güç ve güvenle her cephede savaşan biziz de onun için. Baksanıza, "İktidara gelir gelmez ilk yapacağımız iş, Turkuvaz Medya'ya el koymak" demediler mi açık açık?

Pulitzer de neymiş? Bundan daha değerli, daha şerefli bir basın ödülü olabilir mi? Bu saldırılar, bu haset, bu düşmanlık, hepimizin göğsünde ışıldayan bir madalya değil de nedir?

Eskiden gazetecilik bir "dava" adına yapılırdı. Gazete patronları da tüccar değil, dava adamlarıydı. Bir fikri yaymak, örneğin, İstiklal mücadelesi gibi bir duruşu pekiştirip taraftar toplamak adına yapılırdı gazetecilik. Yani "Fikri olan, söyleyecek sözü olan adamın" mesleğiydi. Gelin görün ki, kapitalizmin keskin pençelerine gazetecilik de dayanamadı. Ne yazık ki giderek tamamen ekonomik bir sektöre dönüştü.

Turkuvaz yıllar sonra yeniden "bir dava adına" gazetecilik yaptığımı hissettiriyor bana.



ASIRLIK GECE'Yİ BEKLİYORUM

15 Temmuz ile ilgili şöyle dört başı mamur, sadece hamaset içermeyen ama o gecenin tüm milli hislerini yaşatacak bir film ya da dizi yapılması için bu köşeden pek çok kez çağrıda bulundum ama ne yazık ki bir kaç cılız denemeden öteye gidilemedi.

Ancak geçen hafta TRT Genel Müdürü Zahid Sobacı'nın sanal medyasından "Güçlü bir hafıza projesi" sözleriyle duyurduğu yeni dizi girişimi beni umutlandırdı.

TRT 1 için hazırlanan Asırlık Gece dizisi, 15 bölümden oluşacak ve her bölümde farklı bir hikâye anlatılacak. Miray Yapım imzalı dizinin oyuncu kadrosunda Rüzgar Aksoy, Murat Aygen, Erkan Petekkaya ve Yavuz Bingöl gibi isimler yer alıyor.

Asırlık Gece dizisi, TRT 1 ekranlarında 15 Temmuz darbe girişimi sırasında yaşananları ve o geceye ilişkin farklı bakış açılarını izleyiciyle buluşturacak.

Dizi, Doç. Dr. Hüseyin Aydın'ın "Asırlık Gece: Belgeler ve Deliller Işığında 15 Temmuz Darbe Girişimi" adlı eserinden yola çıkılarak hazırlandı. Yapımda 15 Temmuz darbe girişiminin perde arkası, kritik aşamaları, milletin duruşu ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülüğünde verilen mücadele işlenecek. Dizinin yönetmen koltuğunu ise Cihan Sağlam ve Ahmet Toklu paylaşacak.

Bu sefer olacakmış gibi görünüyor. Haydi inşallah...



15 TEMMUZ KAHRAMANLARINA

"Bu köşe var oldukça bu şiir her 15 Temmuz'da bayrak gibi bu köşeye asılacak" demiştim. Sözümü tutuyorum...

Niye şaşırdın bre gafil, tankın önüne yattım diye

Sandın ki ilk kurşunda uyacağım emrine

Unutma ki dikilen bendim yedi düvelin önüne

Anafartalar'da, Plevne'de ve dahi Malazgirt'te

Bu cesaret bana atalarımın yâdıdır

15 Temmuz tarih değil, bir devrin adıdır

İmanımı zırh yaptım, al bayrağımı kefen

Düştüm istiklalimin peşine bir an bile düşünmeden

Hak dışında korkmam ne talimattan, ne emirden

İyi belle ki kılıcım en Halisdemir'den

İşte bu yüzdendir minnetim Olçok'lara

Vatanı bırakmadılar diye o hain alçaklara

Dilimdeki şehadet şerbetinin tadıdır

15 Temmuz tarih değil bir devrin adıdır

YÜKSEL AYTUĞ/2016



Şeref kürsüsü

Bugün kürsümüzde Ömer Halisdemir başta olmak üzere 15 Temmuz'da şehit verdiğimiz aziz kahramanlarımız var.

Zap'tiye

"Milletimizi illerimizin meydanlarına, havalimanlarına davet ediyorum. Ben de meydanlarda olacağım." Bazen iki cümle, savaş uçağından da, tanktan da, toptan da daha etkilidir.

Ne demiş?

"İnsan bir kere ölür; öleceksek adam gibi, şehit olarak ölelim!" (O gece köprüde elinde bayrakla makineli tüfek ateşine doğru yürüyen vatandaşın sözleri)