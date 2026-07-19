UNICEF, Sport gazetesi ve Barcelona, 2007 yılında geliri yardıma muhtaç çocuklara bağışlanmak üzere bir takvim hazırlıyorlar. Takvimin her ayı için rüya takımı Barcelona'nın bir yıldızı, İspanya'nın yoksul ailelerinden birinin çocuğuyla poz veriyor. Çocuklar ise başvurular arasından kurayla seçiliyor. Tesadüfe bakın ki, 20 yaşındaki genç yıldız Lionel Messi'ye 5 aylık Lamine Yamal çıkıyor. Tabii ki Yamal o sıralar Barcelona forması altında futbolda geleceğin en büyük yıldız adaylarından biri olacağını bilmeden önündeki sarı ördekle oynuyor.

Bugünkünden çok daha utangaç olan Messi'nin çekingenliği yüzünden çekim güçlükle tamamlanıyor ama ortaya enfes kareler çıkıyor.

Yıllar sonra Yamal'ın yıldızlaştığı 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda babası bu fotoğrafı paylaşınca yer yerinden oynuyor.

Bu akşam Dünya Kupası'nda İspanya ile Arjantin karşı karşıya gelecek. Tabii Yamal ile Messi de...

Şimdi dünyanın merak ettiği tek bir soru var:

Acaba kim kime bıcı bıcı yaptıracak?..



"Ölü internet" teorisi

Eskiden sanal medya insanların etkileşimde bulunmak için ilginç içerikler ürettiği bir mecraydı. Şimdi neredeyse tamamen yapay zekanın yapay içerikler ürettiği "tamamen sanal" bir âleme dönüştü.

Artık yapay zeka hesap sahibi için kendiliğinden içerik üretip bot hesaba yüklüyor. Bir bakmışsınız Dünya Kupası'nda dünya güzeli bir kadın taraftar tribünde arz-ı endam eyliyor. Siz "Bu afeti, modellik ajansları nasıl fark etmemiş?" diye düşünürken, bir kaç gün sonra bunun yapay zeka ürünü olduğu ortaya çıkıyor. Derken ünlü futbolcu Haaland'ın restoranda yemek yerken aynadaki kendi vahşi görüntüsünden korkmasına kahkahayı basıyorsunuz. Günler sonra bu görüntünün yapay zeka sayesinde bir Çinli adamın videosu üzerine "giydirildiği" anlaşılıyor. Tabii o süre içinde hesap sahibi bu işten tonla para kazanmış oluyor. İşte buna da "ölü internet" deniliyor.

Ölü internet, canlı para... İyiymiş valla!..



Yakın çekim Manifest

10 yaşındaki kızım da dahil olmak üzere Z kuşağının ayıla bayıla izlediği Manifest grubunun nasıl kurulduğunu ve "projelendirildiğini" merak edenler için yazıyorum.

Grubun kurulması için Big5 adıyla bir seçme yarışması düzenlendi. İlk önce grubun 5 kızdan oluşması planlanmıştı ama Esin'in muhteşem performansı, elenmesine engel olunca sayı 6'ya çıkarıldı.

Proje, dünyayı etkisi altına alan Uzakdoğulu Kpop akımına yerli bir alternatif oluşturmak için hazırlandı. Projenin hareket noktası; tıpkı Uzakdoğulu benzerleri gibi müzikal değeri fazla olmayan ama sürekli tekrarlanan tempolu nakaratlarla -ki buna hook (kanca) deniliyor- basit şarkıların temel oluşturduğu senkronize dans odaklı bir şov sayesinde teen age arasında cazibe oluşturmaya dayanıyor.

Grup üyelerinin tamamı yüksek okul mezunu ya da öğrencisi. Hepsi temel dans eğitimi aldı. Grupla sahne almadan önce de 8 ay boyunca dans ve vokal eğitimine tâbi tutuldular.

Bana göre grubun (ya da menajerlerinin) en büyük hatası, verdikleri +18 konser oldu. Orada sergiledikleri son derece seviyesiz hareketlerle pek çok hayran gencin ve onların ebeveynlerinin güvenini kaybettiler. Konser sırasında bir genç kızın sahneye doğru "Evlen benimle Hilal" diye bağırması ise sebep oldukları ahlaki çürümenin en açık göstergesi olarak yorumlandı. Seksi figürleri "sahnenin olmazsa olmazı" diye kabul etmeye devam ettikleri sürece kan kaybetmeye de devam edecekler gibi görünüyor. Oysa bu "iliştirmeye" ihtiyaç duymayacak ölçüde önemli bir yeteneğe sahipler.



Gaf'let kürsüsü

Kayseri'de bir uyanığın, bir gözüne mavi lens taktığı beyaz kediyi "Van kedisi" diye satmaya kalktığı ihbarı yapıldı.

Zap'tiye

Şezlong fiyatları el yakınca...

Ne demiş?

"Karşı sitedeki abla sokak köpeklerini şikayet etmiş. Ben de kocasının arabasına 'Hamileyim hemen beni ara' yazılı bir not bırakıp küçük çaplı bir kriz yarattım." (Sanal medyadan)