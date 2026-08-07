Yeni sezonda yayınlanacak Başkalarının Hayatı adlı dizinin fragmanını büyük bir "dehşetle" izledim.

Evinde tek başına yaşayan genç kız, mütevazı ve tekdüze hayatından fena halde sıkılmıştır. Güç bela geçinmek, market raflarında en ucuz şampuanı aramak, işyerindeki zorlu mesailer ve toplu taşımada ter kokularına maruz kalmak, onun hayat enerjisini tüketip, mutsuzluk ve umutsuzluğa sevk etmektedir.

Bir sabah uyanıp "Artık yeter" diyerek, hayatını değiştirmeye karar verir. Kırmızı renkli, daracık mini elbisesini giyer, abartılı bir makyaj yapar ve havuzlu partide eğlenen zengin erkekleri avlamaya çıkar. "Artık onların yaşamından hakkım olanı almanın zamanı geldi" diyerek yeni hayat mottosunu (!) belirler.

Aman ki ne aman!.. Bu nasıl tehlikeli bir örnektir? Bu nasıl bir çürümeye, ahlaksızlığa teşviktir? Devlet, aile yapısını ve evlilik müessesesini koruyup, özendirmeye teşvik eden dizileri destekleme kararı almışken, bu ne tür bir aymazlıktır?

İnşallah bu fragman, diziye ilgi çekmek için yapılmıştır da dizi aslında tam tersini savunan olayları anlatır.

Yoksa fazla mı Pollyanna'yım? Yoksa bir toplumu çürütmenin yolu, "kasıtlı" dizilerden mi geçiyor?

Al sana denetimli sürüş (!)

Geçen hafta Washington eyaletinin Issaquah kentinde bir trafik kazası yaşandı. FSD (Denetimli Tam Otonom Sürüş) modunda ilerleyen bir Tesla Model X, aniden karşı şeride geçerek karşı yönden gelen bir Cadillac Escalade ile çarpıştı.

Çarpışmanın ardından yol kenarındaki hendeğe savrulan Tesla'nın arka kısmının yaklaşık üçte biri gövdeden tamamen koptu. Ağır hasar alan araçtaki kazazedelerin yaralanmadan kurtulması ise büyük bir şans olarak nitelendirildi.

Tesla, sistemin tam otonom olmadığını ve sürücünün yolu sürekli takip ederek, gerektiğinde kontrolü ele alması gerektiğini belirtiyor. Federal güvenlik kılavuzları da sürücü destek sistemlerinin yasal sorumluluğu araç sahibinden almadığını hatırlatıyor.

Yani diyeceğim o ki, denetimli sürüş donanımına sahip bir otomobilin direksiyonu başında saati kurup uyuyamazsınız. Aksi halde hem rüyanız bölünür, hem de otomobiliniz.

6'lı Masa altüst oldu

- Akşener siyaseti bıraktı.

- Davutoğlu siyaseti bıraktı.

- Karamollaoğlu siyaseti bıraktı.

- Kılıçdaroğlu CHP'si ikiye bölündü.

- Özel, koltukla beraber Atatürkçülük'ten de oldu.

- İkinci Atatürk dedikleri Ekrem İmamoğlu hırsızlık ve yolsuzluk suçlamasıyla hapse düştü.

- "Devlet yok Ahbap var" dedikleri Haluk Levent, kumarbaz ve dolandırıcı çıktı.

Almakla övündükleri belediyeleri, başkanlar soyup soğana çevirdi. Bir çoğu hapiste.

Yüz yıldır milleti terbiye ettikleri oyun ve entrikalar ile şimdi Allah onları terbiye ediyor.

İlahi adalet

Aktif okurumuz Murat Aydın'dan harika bir tespit:

"Rus dronu 'savunmasız' Ukraynalı satıcıyı hedef alarak üstünde kendini patlattı.

Bu görüntüler insanlığın bittiğinin yüzlerce kanıtından bir tanesiydi. Acaba bu kötülüklerin sonu gelecek miydi?

Ne var ki; bir sonraki haber, ilahi adaletin tecellisi gibiydi. Gösteri atlayışı yapan Rus askeri, paraşütü açılmayınca yüzlerce metreden yere çakıldı."

Ne demiş?

"BİM'de boş kavanoz 40 lira. Aynı kavanoz, içindeki turşu ile beraber 35 lira. Bu konuyla hangi bilim dalı ilgileniyor, bilen var mı?" (Sanal medyadan)

Gaf kürsüsü

"Ablam ehliyet almış, öndeki araç dörtlü sinyallerini yakıyor, bizimki 'Hangi tarafa döneceksin be adam, iki tarafa da sinyal veriyorsun' diyor." (Sanal medyadan)

Zap'tiye

Tek "pozitif" yanları uyuşturucu testi olan insanlardan ne sanata, ne belediyeciliğe hayır gelir.