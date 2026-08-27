Dijital algoritmalar, sosyal medya dayatmaları, ahlaki erozyona yol açan diziler, filmler, şarkılar ve sahne şovları ile milletçe ayarlarımızı bozmaya çalıştıkları bir gerçek. Devleti soyup soğana çeviren belediyeler, tarikatlar ve sözde yardım kuruluşları da cabası. Gelin görün ki, bunları normalleştiren, tepki vermeden sıradanlaştıran da biz bireyleriz.

Ne yazık ki alışıyoruz, alıştırıyoruz ve gördüğünü tekrarlayan yeni nesillerle birlikte uçuruma doğru son sürat koşuyoruz.

Ünlü yazar Anton Çehov bu durumu yıllar önce harika bir örnekle anlatmış. Paylaşmanın şimdi tam vaktidir:

Rusya'nın ücra bir köyünde, rayların vidalarını sökerken yakalanan bir köylü sorgu odasındaydı.

Müfettiş: Binlerce insanın canına kastettiğinin farkında mısın? Neden söküyorsun o vidaları?"

Köylü: Sadece bir vida beyim... Oltama ağırlık yapması için lazım. Ben kimseye zarar vermem. Hem tüm köy böyle yapar; bir vidayı sökeriz, birini bırakırız. Fizik dersinde öğrendik; yük dağılır, tren devrilmez.

Müfettiş: Delilik bu! Muhtar görmüyor mu bunu?

Köylü: Görmez olur mu? Karakolun ve kendi evinin kilitlerini bile bu vidalardan yaptırdı. Bedava sonuçta...

Müfettiş: Peki ya maaşınızı arttırsak? Vazgeçer misiniz bu hırsızlıktan?

Köylü: Mesele para değil beyim, mesele alışkanlık. Adaleti ve ahlakı çocukken öğretmezseniz. Büyüdüğümüzde cebimiz para görse de biz o vidaları sökmeye devam ederiz.

Müfettiş, bu cehaletten dehşete düşerek raporunu yazmak üzere başkente giden trene bindi. Camdan dışarıyı izlerken kendi kendine mırıldandı: "Bu sefalet bir gün felakete yol açacak..." Tam o sırada ray kenarında elinde iki tane vida tutan küçük bir çocuk gördü. Çocuk gülümseyerek el sallıyordu. Müfettiş dehşetle bağırdı: "Treni durdurun!"

Ama çok geçti. Kulakları sağır eden o metal çatırtısı duyuldu.

Çocuk ne fizik biliyordu ne de "bir söküp bir bırakma" kuralını. O sadece büyüklerinden gördüğünü yapmıştı ama yan yana iki vidayı birden sökmüştü. Tren devrildi. Cehaletin ektiği tohum, adaletsizliğin suladığı toprakta dev bir felaket olarak biçilmişti.

Suç veya suçlu kim? Asıl suçlu kim?

Cehaleti normalleştiren toplum, çıkarı ahlakın önüne koyan düzen, 'Bir şey olmaz' kültürü ve yanlışa sessiz kalan herkes...

Çünkü bazı toplumlar bir anda çökmez.

Önce vidaları gevşer.



Bu da "Mavi Rezalet"

İşte size treni devirecek çalıntı vidalara bir örnek:

Güney sahillerinde geçen yıl bazı eğlence mekanlarında yarı çıplak erkekler, "dans" adı altında müşterilere kaba saba cinsel figürler sergiliyordu. Çirkin akımın hızla yayılması üzerine emniyet birimleri harekete geçmiş, kesilen ağır para cezalarıyla rezaletin daha fazla yayılmasının önüne geçilmişti.

Bu sezon ise rezil şov, tur teknelerine taşındı. Marmaris'te kadın kıyafetlerini andıran giysilere bürünen genç erkekler teknelerde striptiz kulüplerine özgü "direk dansı" yapmaya başladılar. Ailelerin çoluk çocuk katıldıkları turlardaki bu edepsizlik büyük tepki çekerken, görüntülere sosyal medyada rastlayanlar ise "Önce Tayland sandık, meğer Türkiye'ymiş" diyerek şaşkınlıklarını dile getirdiler.



Marilyn Monroe'dan Barbie olur mu?

"Yoldan çıkaran" örneklere devam:

Ünlü kutu bebek firmasının Signature serisinin en yeni üyesi Hollywood tarihinin ikonik isimlerinden Marilyn Monroe oldu. Burada yazıp yazıp duruyorum, "Çocuk masumiyeti cinsellikle kirletiliyor" diye. Alın size yeni bir örnek. Bir dönem Playboy dergisine çırılçıplak pozlar veren Norma Jean yani daha sonra kendisine verilen isimle Marilyn Monroe bir "seks sembolü" olarak bilinir.

Şimdi ona tıpatıp benzer üretilen bu bebekle oynayan küçük kızlar ne yapacak? Aynanın karşısına geçip, dudaklarını kıpkırmızı boyayarak onun gibi gözlerini kısacak ve şuh bakışlar fırlatmaya çalışacak.

Sonrası?..

Düşünmek bile istemiyorum.



Zap'tiye

Bu kumaşla 20 yetim çocuk giydirilir vallahi!

Gaf'let kürsüsü

Datça'da engelsizler "Ayağımız takılıyor" diye şikayet edince, engellilerin tekerlekli sandalyeleri ile denize ulaşmalarını sağlayan özel platform söküldü.

Ne demiş?

Ankara Kuğulu Park'ta bir tabela: "Kuğulara Neşet Ertaş dinletmeyin. Buralı değiller." (Gel de başka ülkede yaşa)