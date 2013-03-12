Yeme-içme ve eğlence sektöründe İstanbul'da neredeyse alınmadık mekan bırakmayan Ferit Şahenk'in, şimdi de gözünü Bodrum'a diktiğini öğrendim! Doğuş Grubu'nun patronu Ferit Şahenk, Bodrum Türkbükü'ndeki dünyaca ünlü otel ve beach club Maça Kızı'nı almak için masaya oturmuş. Hatta Şahenk ile otelin sahibi Sahir Erozan'ın imza aşamasına geldiği, bugün-yarın imzaları atabilecekleri konuşuluyor. 50 liraya lahmacun satmasıyla her yaz gündem olan Maça Kızı, görünen o ki bu yaz Doğuş Grubu altında hizmet verecek! Bakalım bu yıl Ferit Şahenk de lahmacunu 50 liraya mı satacak, yoksa lahmacunda damping mi yapacak!!!

