Merhum işadamı Yılmaz Soyak'ın damadı Rasim Sengir, 28 Eylül 2013'te büyük oğlu Kerim Sengir'i, Haluk Berdan'ın kızı Serra Berdan ile Roma'da evlendirmişti. Yaklaşık 5 milyon Euro'ya mal olan, tarihi Bracciano Kalesi'ndeki düğün neredeyse birkaç yıl konuşulmuş, hatta kimsenin bu ihtişamlı düğünden daha görkemlisini yapamayacağından dem vurulmuştu! Gerçekten de geçen sürede bu düğünün ihtişamını geçebilen olmamıştı. Ancak öğrendim ki, MAKPA Yönetim Kurulu Başkanı ve The Sofa Hotel'in ortağı Ali Sözmen, müstakbel dünürü Rasim Bey'in rekorunu kırmaya hazırlanıyormuş...

DÜĞÜN VERSAY SARAYI'NDA

Ali Sözmen'in oğlu Yağız Sözmen ile Rasim Sengir'in kızı Yasemin Sengir'in düğününün detaylarını öğrenince, ben de söylenenlere hak verdim! Bir kuş sütünün eksik olacağı söylenen 7 Eylül'deki düğün töreninin mekanı, Fransa'nın en büyük ve güzel saraylarından biri olan Paris'teki Versay. Düğünden bir gün önce de Rodin Müzesi'nde akşam yemeği verilecek. Müstakbel gelini için üç ayrı gelinlik diktirttiğini öğrendiğim Ali Sözmen'in sadece düğünde ikram edilecek içecekler için 1 milyon Euro ödediğini söylersem, ihtişamı tahmin edebilirsiniz. Bakalım; oğlu ve gelini için kesenin ağzını açan Ali Bey'i geçebilecek bir baba çıkacak mı...

MÜSTAKBEL DÜNÜRÜN REKORUNU KIRACAK

Daha önce Avrupalı iki milyarderin düğününe de evsahipliği yapan Versay Sarayı'nda, ünlü şarkıcı Kanye West ile Amerikalı magazin yıldızı Kim Kardashian'ın düğün yemeği de gerçekleşmişti.

Kerim-Serra Sengir'in Bracciano Kalesi'ndeki düğününde dünyaca ünlü şarkıcı Michael Bolton sahneye çıkmıştı. İlk gece Valentino imzalı gelinlik giyen Serra Hanım, ikinci gece ise 200 bin Euro'luk Elie Saab imzalı bir gelinlik giymişti.