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BÜLENT CANKURT
24 Eylül 2018, Pazartesi BÜLENT CANKURT

Oyuncu olmak istiyor

Bugün 'nda adL+ sonbahar-kış defilesine çıkacak olana , böylece Türkiye'de ilk kez modellik yapmış olacak. Ancak Deren'in Şamdan Plus'a verdiği röportajdan öğrendik ki; onun kariyer planında modellik değil, oyunculuk var. Röportajda, çocukluğundan bu yana oyuncu olmak istediğini ve bu yüzden Amerika'da bunun eğitimini aldığını belirten Deren, Türkiye'de oyunculuk yolunda ilerlemek istediğini söylüyor. Oyunculuk için annesi Defne Samyeli'nin de kendisine destek olduğunu belirten Deren Talu, bakalım ne zaman ekranda veya beyazperdede kendini gösterecek…

Şamdan Plus'a verdiği röportajda, Türkiye'de sadece özel projelerde podyuma çıkacağını söyleyen Deren Talu, "Bende oyunculuğun ayrı bir yeri var" diyor.

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