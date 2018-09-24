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BÜLENT CANKURT
24 Eylül 2018, Pazartesi BÜLENT CANKURT

Yine olmadı!

90'lı yılların en gözde modellerinden , evlilik konusundaki makus talihini malesef yine yenemedi! Dönemin başbakanı 'in oğlu ile evliliğin eşiğinden dönen Özbek, yıllar sonra yaşadığı dört yıllık aşkta da hüsrana uğradı. Mert Çiller'den ayrıldıktan sonra ABD'de turizm okumaya giden ve otellerde çalışan Özbek, 2014'te İstanbul'a dönmüş, reklamcı Çağın Keskin ile flört etmeye başlamıştı. Dört yıllık ilişkilerini resmiyete döküp nişanlanan çiftten herkes nikah davetiyesi beklerken ne yazık ki ayrılık haberi geldi! Böylece Begüm Özbek'in evlilik hayali bir başka bahara kalmış oldu.

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