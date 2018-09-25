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BÜLENT CANKURT
25 Eylül 2018, Salı BÜLENT CANKURT

Genç sevgiliyle aşka devam

Mert Fırat ile apar topar evlilik kararı alan kızı İdil'e resti çekip düğününe gitmeyen Önder Fırat'ın, 'Ekranın seksi bakışlı spikeri' olarak nam yapan Bahar Feyzan ile flört etmeye başladığını ilk bu köşede okumuştunuz. Uzun süreli ilişkilerin adamı olarak tanınan, yıllarca flört ettiği Sezen Aksu ve Tuğba Coşkun ile evliliğin eşiğinden dönen Fırat'ı son zamanlarda Bahar Feyzan ile ne gördüm, ne de göreni duydum! Ayrıldılar mı diye düşünürken bir arkadaşım 60 yaşındaki Fırat ile kendisinden 22 yaş küçük sevgilisini Yalıkavak Marina'da görmüş. Üstelik çok mutlu görünüyorlarmış.

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