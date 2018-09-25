Bir yıldır flört ettiği işadamı Selim Selimoğlu ile 29 Ağustos'ta nikah masasına oturan şarkıcı Bengü, meğer Yalova'ya gelin gitmiş! Aslen Rizeli olan ve aile geleneği olan armatörlük mesleğini sürdüren Selim Selimoğlu, işi nedeniyle Yalova'da yaşadığı için Bengü de eşinin dizinin dibinde olmak için Yalova'ya taşınmış. İşi nedeniyle Acarkent'teki evini de kapatmayan Bengü, Yalova-İstanbul arasında mekik dokuyormuş. Henüz 27 gün önce gelin-güvey olan çift, boşanacakları iddialarına çok üzülmüş. Gayet mutlu-mesut olduklarını söylüyorlar.