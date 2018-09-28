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BÜLENT CANKURT
28 Eylül 2018, Cuma BÜLENT CANKURT

Kadınlar çok sevdi sıra erkeklerde

Ülkemizin stil ikonlarından biri olan , bu zevkini keyif aldığı bir işe dönüştürmüş; hem Koton'a, hem de mümessili olduğu İtalyan markası Pinko'ya koleksiyonlar hazırlamıştı. Duydum ki , bu keyif aldığı işi yeni sezonda da sürdürüyor. Üstelik şimdiye kadar sadece hemcinsleri için tasarımlar yapan Arzu Hanım, bu kez erkekler için bir koleksiyon hazırlamış. Arzu Hanım'ın Koton için hazırladığı ve sır gibi saklanan erkek koleksiyonu, önümüzdeki hafta bir davetle görücüye çıkacak. Kadınlar için harika tasarımlar yapan Arzu Hanım'ın erkek koleksiyonunda da başarılı olacağına inancım tam.

Arzu Sabancı'nın geçen sezon Koton'a hazırladığı koleksiyon kapışılmış, Pinko için tasarladığı paltolardan ikisi ise dünyadaki Pinko mağazalarında en çok satan ürünlerden olmuştu.

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