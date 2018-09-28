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BÜLENT CANKURT
28 Eylül 2018, Cuma BÜLENT CANKURT

Mozaik Yolu’nu arşınladılar

Ülkemizin bir nevi fahri turizm elçiliğine soyunan Demet Sabancı Çetindoğan, yine görev başında. Oprah Winfrey ve Madeleine Albright gibi birçok ismi İstanbul'da yalısında ağırlayan Demet Hanım, son olarak yönetim kurulu başkanı olduğu Ortak Nesiller Entegrasyonu (ONE)
Derneği ile sekiz farklı ülkeden gelen misafirlerine; Hatay, Gaziantep ve Şanlıurfa'yı gezdirdi. ONE Derneği'nin Mozaik Yolu projesi kapsamında eşsiz mozaik güzergahını dünyaya tanıtmaya çalışan Demet Hanım'ın da, diğer dernek üyelerinin de ellerine, gönüllerine sağlık.

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