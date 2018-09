Sosyetenin 'yaşsız' kadınlarından Ender Mermerci'nin kızları Tansa Ekşioğlu ile Yosun Reza; New York'ta komşu oldu, hem de aynı apartmanda... Ekşioğlu'nun, 13 ve 11 yaşındaki oğullarının eğitimi için geçen yıl New York'a yerleştiğini, kendisinin de Harvard'da yüksek lisans yaptığını yazmıştım.



ALTLI ÜSTLÜ OTURUYORLAR

New York'ta kirada oturan Tansa Ekşioğlu, 2003'te Olivier Reza ile evlenip New York'a gelin giden kız kardeşi Yosun Reza'nın oturduğu apartmandan bir daire satın almış. Ekşioğlu, yeni evine taşınmak için hiç gecikmemiş. Şimdi abla-kardeş, New York'un en prestijli caddelerinden Madison'daki apartmanda altlı-üstlü oturuyor. Bu duruma en çok sevinen ise, bir yıldır ablasının ve yeğenlerinin yabancılık çekmemesi için elinden geleni yapan Yosun Hanım olmuş.