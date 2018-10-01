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BÜLENT CANKURT
01 Ekim 2018, Pazartesi BÜLENT CANKURT

New York’ta komşu oldular

Sosyetenin 'yaşsız' kadınlarından Ender Mermerci'nin kızları ile Yosun Reza; 'ta komşu oldu, hem de aynı apartmanda... Ekşioğlu'nun, 13 ve 11 yaşındaki oğullarının eğitimi için geçen yıl New York'a yerleştiğini, kendisinin de Harvard'da yüksek lisans yaptığını yazmıştım.

ALTLI ÜSTLÜ OTURUYORLAR
New York'ta kirada oturan Tansa Ekşioğlu, 2003'te Olivier Reza ile evlenip New York'a gelin giden kız kardeşi Yosun Reza'nın oturduğu apartmandan bir daire satın almış. Ekşioğlu, yeni evine taşınmak için hiç gecikmemiş. Şimdi abla-kardeş, New York'un en prestijli caddelerinden Madison'daki apartmanda altlı-üstlü oturuyor. Bu duruma en çok sevinen ise, bir yıldır ablasının ve yeğenlerinin yabancılık çekmemesi için elinden geleni yapan Yosun Hanım olmuş.

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