Ünlü basketbolcu Kerem Gönlüm ile güzel eşi Elif Gönlüm, şarkıcılığa soyundu. Şaka değil, gerçek! Çift; yarın akşam Uniq Hall'de, Toplum Gönüllüleri Vakfı'na (TOG) destek olmak için sahnede olacak. Gönlüm çifti, gençler yararına düzenlenen Ünlülerden Sezen Aksu Şarkıları adlı davette, Aksu'nun 1991 tarihli 'Gülümse' albümünden 'Ne Kavgam Bitti Ne Sevdam' şarkısını yorumlayacak. Bu işten yüzlerinin akı ile çıkmak için haftanın üç günü Tuluğ Tırpan ve Nilüfer Çeliker'den ders alan çiftin gönlüne de, özgüvenine de kocaman alkış.