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BÜLENT CANKURT
01 Ekim 2018, Pazartesi BÜLENT CANKURT

Arkadaşları sürpriz yaptı

42 yaşında üçüncü kez anne olmaya hazırlandığını ilk bu köşeden öğrendiğiniz, 1996 Türkiye Güzeli Özçapkın için dostları sürpriz bir baby shower partisi düzenledi. Hamileliğinde 34'üncü haftayı geride bırakan Pınar Hanım, Tarabya'da bir arkadaşının evinde düzenlenen bu sürpriz partiye bayıldı. En yakın arkadaşlarından biri olan Yüksel Ak, Özçapkın'ın yanında olmak için İzmir'den geldi. Kızları Derin ve Duru'nun ardından üçüncü kez kız annesi olmaya hazırlanan Pınar Hanım da, kızı Doğa da umarım sağlıkla kurtulur.

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