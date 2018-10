Kasap çıraklığından adını dünyaya duyuran ve fenomen haline gelen, Nusr-Et'in sahibi Nusret Gökçe'nin, New York'taki restoranında ağırlamadığı ünlü kalmadı! İşadamından sanatçısına, mankeninden sporcusuna kadar her kesimden ünlüye et yediren ve salt bae hareketini yaptıran Nusret'e, önceki gün de dünyanın en ünlü hip hop şarkıcılarından French Montana konuk oldu Bütün ünlülere yaptığı gibi Montana'ya da Türk misafirperverliğini gösteren Nusret bu kez farklı bir şey daha yapmış.



3.5 MİLYON İZLENME

Nusret, hip hop starını, 'Tavukları Pişirmişem' şarkısıyla restoranında oynattı! Yanlış okumadınız; Nusret, 'Tavukları Pişirmişem' şarkısını DJ'ine çaldırıp Montana'yı da dansa kaldırmış. Montana, Türk şarkısıyla dans etmeye ve Nusret'e ayak uydurmaya çalışırken ortaya çok komik görüntüler çıkmış. Nusret'in paylaştığı Montana'yı 3.5 milyon kişi izledi. Görüntüleri 'Ben daha ne yapayım' diyerek paylaşan Nusret, hakikaten daha ne yapsın!