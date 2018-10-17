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BÜLENT CANKURT
17 Ekim 2018, Çarşamba BÜLENT CANKURT

Cinsiyetini sır gibi saklıyorlar!

En Zengin 100 Türk listesine, bu yıl 77'inci sıradan giren Yalçın Sabancı'ya bir torun daha geldiğini müjdelemiştim.
ile Neslihan Hanım, dördüncü torunlarını kucaklarına almak için gün sayıyor. Üçüncü bebeğini dünyaya getirmeye hazırlanan gelinleri 'ya doktoru, doğum için önümüzdeki haftaya gün vermiş.

BİR ERKEK, BİR KIZ
İlhan Sabancı ile 2010 yılında evlenen Pınar Hanım, Mart 2014'te kayınpederi Yalçın Bey'in adını verdikleri oğlunu, Aralık 2016'da da kızları Arya'yı dünyaya getirmişti. Ancak 650 milyon dolarlık servetin mirasçısı olacak üçüncü çocuklarının cinsiyetini saklıyorlar! Bakalım, Emirhan- Melis Sabancı'dan da bir kız torunu olan Yalçın- Neslihan Sabancı çiftinin torunlarında eşitlik mi sağlanacak, yoksa dedesinin adını taşıyan Yalçın, tek erken torun olmaya devam mı edecek...

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