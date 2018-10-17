İngiltere'de yaşayan Türk moda tasarımcısı Zeynep Kartal ile ilgili müjdeli bir haber aldım. Lady Gaga, Cheryl Cole, Michelle Keegan gibi dünyaca ünlü isimleri giydiren Zeynep Kartal, Manchester'ın en prestijli törenlerinden biri olan MCR Fashion Festival'de İngiltere'nin En İyi Moda Tasarımcısı ödülüne layık görülmüş. Zeynep Hanım, yıllardır verilen bu ödülü alan ilk Türk olmuş. Bu ödülle birlikte Manchester şehrinin moda elçisi unvanını da alan Zeynep Hanım, çifte mutluluk yaşamış. Türkiye'yi yurt dışında çok güzel temsil eden Zeynep Kartal'a kocaman bir alkış...