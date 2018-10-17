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BÜLENT CANKURT
17 Ekim 2018, Çarşamba BÜLENT CANKURT

İngıltere’nın en iyi modacısı seçildi

İngiltere'de yaşayan Türk moda tasarımcısı ile ilgili müjdeli bir haber aldım. , Cheryl Cole, Michelle Keegan gibi dünyaca ünlü isimleri giydiren Zeynep Kartal, Manchester'ın en prestijli törenlerinden biri olan MCR Fashion Festival'de İngiltere'nin En İyi Moda Tasarımcısı ödülüne layık görülmüş. Zeynep Hanım, yıllardır verilen bu ödülü alan ilk Türk olmuş. Bu ödülle birlikte Manchester şehrinin moda elçisi unvanını da alan Zeynep Hanım, çifte mutluluk yaşamış. Türkiye'yi yurt dışında çok güzel temsil eden Zeynep Kartal'a kocaman bir alkış...

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