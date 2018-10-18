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BÜLENT CANKURT
18 Ekim 2018, Perşembe BÜLENT CANKURT

Hermes’e ayıp etti!

Oğlu Can ile 'ta yaşayan Begüm Şen, önceki gün LA sosyetesinden dostlarıyla Malibu sahilinde düzenlenen yoga etkinliğindeydi. Fotoğrafa bakarsanız;
Şen'in plaja, ilk çıktığı 1981 yılından beri çok sayıda kadının hayalini süsleyen Hermes Birkin çantası ile gittiğini göreceksiniz.
Begüm Hanım'ın, yıllar süren bekleme listelerine girmenin göze alındığı bir arzu nesnesi olan ve sahip olmak uğruna onbinlerce Euro'nun gözden çıkarıldığı ve bir moda ikonu olan çantayı sahile götürmesi çok tuhaf olmuş!!!

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