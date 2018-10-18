23 Ocak'ta Türkiye'nin ünlü caz sanatçısı Kerem Görsev ile evlenen Türkiye'nin ilk megayat şefi Deniz Kurt Görsev, bir ilke daha imza attı. 10 yıldır yaptığı özel şeflik kariyerini rafa kaldıran Deniz Hanım, Atlantico Yachting adını verdiği Türkiye'nin ilk ve tek uluslararası Süperyat/ Megayat Eğitim ve Kariyer Ajansı'nı kurdu. Türk yat sahiplerinin artık çok daha donanımlı, eğitimli şefler ve servis elemanları kazanmasını sağlayacak olan Deniz Hanım, Türk yat sektöründe devrim niteliğinde bir değişim başlatmak için kollarını sıvadığını söylüyor.