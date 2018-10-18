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BÜLENT CANKURT
18 Ekim 2018, Perşembe BÜLENT CANKURT

Yeni gelinden yeni bir iş

23 Ocak'ta Türkiye'nin ünlü caz sanatçısı ile evlenen Türkiye'nin ilk megayat şefi Deniz Kurt Görsev, bir ilke daha imza attı. 10 yıldır yaptığı özel şeflik kariyerini rafa kaldıran , Atlantico Yachting adını verdiği Türkiye'nin ilk ve tek uluslararası Süperyat/ Megayat Eğitim ve Kariyer Ajansı'nı kurdu. Türk yat sahiplerinin artık çok daha donanımlı, eğitimli şefler ve servis elemanları kazanmasını sağlayacak olan Deniz Hanım, Türk yat sektöründe devrim niteliğinde bir değişim başlatmak için kollarını sıvadığını söylüyor.

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