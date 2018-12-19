Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Bülent Cankurt > Genç aşıklar çok uyumluydu
BÜLENT CANKURT
19 Aralık 2018, Çarşamba BÜLENT CANKURT

Genç aşıklar çok uyumluydu

Birbirlerine çok yakıştırdığım genç işadamı ile güzel kız arkadaşı Nazlı Kayı da, bu özel gecemizde bizi yalnız bırakmadı. Büyük bir aşk yaşadıkları gözlerinden okunan ünlü çift, birbirlerine uyumlu kıyafetleriyle de dikkat çekti. Hacı Sabancı'nın kardeşi da davetlilerimiz arasındaydı. Çapkınlık konusunda hız kesen Hakan Sabancı, sahneye çıkan tüm sanatçıların şarkılarına eşlik ederek keyifli bir gece geçirdi. , kesinlikle gecenin en şık ve en çok eğlenen isimlerinden biriydi. Bu arada Işıl Hanım ile sohbetimiz sırasında üçünü parfümünü piyasaya çıkarmaya hazırlandığını öğrendim.

YAZARIN BUGÜNKÜ DİĞER YAZILARI
Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
YAZARIN ÖNCEKİ YAZILARI Tüm Yazıları >
BİZE ULAŞIN