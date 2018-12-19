Birbirlerine çok yakıştırdığım genç işadamı Hacı Sabancı ile güzel kız arkadaşı Nazlı Kayı da, bu özel gecemizde bizi yalnız bırakmadı. Büyük bir aşk yaşadıkları gözlerinden okunan ünlü çift, birbirlerine uyumlu kıyafetleriyle de dikkat çekti. Hacı Sabancı'nın kardeşi Hakan Sabancı da davetlilerimiz arasındaydı. Çapkınlık konusunda hız kesen Hakan Sabancı, sahneye çıkan tüm sanatçıların şarkılarına eşlik ederek keyifli bir gece geçirdi. Işıl Reçber, kesinlikle gecenin en şık ve en çok eğlenen isimlerinden biriydi. Bu arada Işıl Hanım ile sohbetimiz sırasında üçünü parfümünü piyasaya çıkarmaya hazırlandığını öğrendim.