2.5 yıldır devam eden boşanma davasının artık bitmesini istediğini söyleyen Demet Şener de, partimizin en şıkları arasındaydı. Bangkok'taki Kainat Güzellik Yarışması'nda ülkemizi başarıyla temsil eden Tara de Vries'in annesi Özlem Kaymaz da bizimleydi. Özlem Hanım, gurur duyduğunu söylediği kızını, ertesi sabah 06.00'da Atatürk Havalimanı'nda karşılayacağı için biraz erken ayrıldı. İşadamı Levent Kızıl da gecemize katıldı. Tek başına gelen Levent Bey, bir arkadaşının davetine katılmak için erken ayrılmak zorunda kaldı. Moda blogger'ı Buse Terim Bahçekapılı ile işadamı eşi Volkan Bahçekapılı da bizimle yeni yıl coşkusunu yaşadı. 2 yaşındaki Nil ile Nisan'da dünyaya gelen kızları Naz'ı uyutup gelen çift, gözleri arkada kaldığı için bir saat durup evlerinin yolunu tuttu.