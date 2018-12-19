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BÜLENT CANKURT
19 Aralık 2018, Çarşamba BÜLENT CANKURT

Şıklıklarıyla dikkat çektiler

2.5 yıldır devam eden boşanma davasının artık bitmesini istediğini söyleyen de, partimizin en şıkları arasındaydı. Bangkok'taki Kainat Güzellik Yarışması'nda ülkemizi başarıyla temsil eden Tara de Vries'in annesi Özlem Kaymaz da bizimleydi. Özlem Hanım, gurur duyduğunu söylediği kızını, ertesi sabah 06.00'da 'nda karşılayacağı için biraz erken ayrıldı. İşadamı Levent Kızıl da gecemize katıldı. Tek başına gelen Levent Bey, bir arkadaşının davetine katılmak için erken ayrılmak zorunda kaldı. Moda blogger'ı Bahçekapılı ile işadamı eşi da bizimle yeni yıl coşkusunu yaşadı. 2 yaşındaki Nil ile Nisan'da dünyaya gelen kızları Naz'ı uyutup gelen çift, gözleri arkada kaldığı için bir saat durup evlerinin yolunu tuttu.

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