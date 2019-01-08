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BÜLENT CANKURT
08 Ocak 2019, Salı BÜLENT CANKURT

Begüm Özbek’i çabuk unuttu!

Mert Çiller ile evliliğin eşiğinden dönüp ABD'de turizm okumaya giden Begüm Özbek, 2014'te yurda kesin dönüş yapmıştı. Ayağının tozuyla da reklamcı Çağın Keskin ile flört etmeye başlamıştı. Dört yıllık ilişkilerini resmiyete dökmek isteyen çiftten nikah davetiyesi beklerken, Eylül'de gelen ayrılık haberi herkesi şaşırtmıştı. Herkes, tekrar barışabileceklerini düşünüyordu ama görünen o ki o tren kaçmış! Çağın Keskin, yaklaşık iki ay önce Polonyalı model Anastazja Niementowska ile flört etmeye başlamış.

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