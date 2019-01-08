Gerçekten sosyetik çiftlere bir haller oldu! Boşanma haberlerine 2019 yılında da devam edeceğiz gibi görünüyor! İşte bir örnek daha... Sosyetenin sevilen çiftlerinden Sina-İrem Kınay'ın da boşandığını öğrendim! Sabancı Holding eski CEO'su Celal Metin'in kızı İrem Hanım ile Türk gemicilik sektöründe saygın bir yeri olan Hasan Kınay'ın oğlu Sina Bey'in evliliği örnek gösteriliyordu. Dünyaca ünlü yayınevi Assouline Türkiye'nin sahibi olan İrem Hanım ile YPO (Genç Başkanlar Organizasyonu) üst düzey yöneticisi Sina Bey'in arasına ne girdi bilmiyorum ama kızları Mina'ya rağmen evliliklerini bitirmişler.