Sinema salonu sahipleriyle yapımcılar arasındaki bilet sorunu çözülürse 18 Ocak'ta vizyona girecek olan 'Karakomik Filmler' için 31 Aralık'a kadar çalışan Cem Yılmaz, tatile çıktı.

Yılmaz, yorgunluk atmak için sevgilisi Defne Samyeli ile birlikte Miami'ye gitti. Film yüzünden 5 aydır hiç tatil yapmadığını öğrendiğim Yılmaz ile Samyeli, bu soğuk kış günlerinde Miami'de bir hafta yaz tatili yapıp İstanbul'a dönecek.



ÖN BALAYI DEĞİL!

Bu arada Yılmaz ile Samyeli'nin Amerika'ya tatile gitmesini bir nevi ön balayı olarak yorumlayanlar var ama yanılıyorlar. Şu anda çok mutlu olan ünlü çiftin, yakın çevresinden edindiğim bilgilere göre evlenmeye hiç niyetleri yok. Anlayacağınız Miami tatilinin, 9 Mart'ta da Diamond Elite Platinum Plus adlı yeni gösterisine başlayacak olan Cem Yılmaz'ın yorgunluk atıp enerji toplaması ve sevgilisiyle baş başa tatil yapmak istemesinden öte bir anlamı yok.