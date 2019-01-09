ÇEV'in (Çağdaş Eğitim Vakfı) kurduğu ÇEV Sanat'ın Genç Yetenekler projesi kapsamında, Türkiye'nin sanatta dünya markası olmaya aday yetenekli gençleri, önceki akşam bir konser verdi. Projenin 10. yıldönümü nedeniyle QNB Finansbank ana sponsorluğundaki konser, izleyenleri büyüledi. ÇEV Sanat Kurulu'nu oluşturan Cihat Aşkın, Fazıl Say, İbrahim Yazıcı ve Bülent Evcil de sanatçıları yalnız bırakmadı. Halit Ergenç, Bergüzar Korel, Miray Daner, Pınar Deniz ve Kubilay Aka da genç yeteneklerle aynı sahneyi paylaştı.