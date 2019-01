23 Ocak'ta ikinci evliliğinin birinci yıldönümünü kutlayacak olan caz sanatçısı Kerem Görsev, mini turneye çıkıyor. Deniz Kurt ile New York'ta evlenen ünlü sanatçı, balayına çıkmak yerine, New York'ta stüdyoya girip 'After Hurracine NYC' albümünün kaydını yapmıştı. Türkiye'de cazı, geniş kitlelere ulaştırmak için çalışan Görsev, 30 Ocak'ta Mersin'de, 1 Şubat'ta Adana'da, 2 Şubat'ta İzmir'de ve 3 Şubat'ta Bursa'da konser verecek; bilginize…