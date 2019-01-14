Milyonların takip ettiği Ferrari Challenge yarışlarına geçen yıl bir Türk işadamı damgasını vurdu. Ferrari tutkusunu profesyonel spor haline dönüştüren Çuhadaroğlu Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Murat Çuhadaroğlu, Ferrari Challenge'da kendi klasmanında birinci oldu. Çuhadaroğlu, Ferrari Challenge kapsamında İstiklal Marşı'nı tüm dünyaya beş kez dinletti. 2015 yılından bu yana dört sezonda 47 yarışta start alan ve bu sezon 11 kez podyum görüp ülkemizi gururlandıran Murat Çuhadaroğlu'nun, yeni sezon için de çok iddialı olduğunu duydum. Şimdiden başarılar…