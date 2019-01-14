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BÜLENT CANKURT
14 Ocak 2019, Pazartesi BÜLENT CANKURT

İstanbul Modern’den sanat laboratuvarı

Dokuz yıl önce başlattığı Gala Modern sayesinde 501 bin 943 çocuk ve gence ücretsiz sanat eğitimi veren , şimdi de çocuklar için ' Öğrenme Merkezi' kurdu. Kalkınma Ajansı (İSTKA) tarafından desteklenen ve müzenin 'ndaki geçici mekanında oluşturulan öğrenme merkezi, 7-15 yaş arası çocuklara sanatı yeni teknolojilerle üretme fırsatı sunuyor. Tamamen ücretsiz olan Art Maker Lab ile 23 bin çocuğu sanatla buluşturmayı hedefleyen İstanbul Modern'e kocaman bir alkış…

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