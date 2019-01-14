Dokuz yıl önce başlattığı Gala Modern sayesinde 501 bin 943 çocuk ve gence ücretsiz sanat eğitimi veren İstanbul Modern, şimdi de çocuklar için 'Art Maker Lab Öğrenme Merkezi' kurdu. İstanbul Kalkınma Ajansı (İSTKA) tarafından desteklenen ve müzenin Beyoğlu'ndaki geçici mekanında oluşturulan öğrenme merkezi, 7-15 yaş arası çocuklara sanatı yeni teknolojilerle üretme fırsatı sunuyor. Tamamen ücretsiz olan Art Maker Lab ile 23 bin çocuğu sanatla buluşturmayı hedefleyen İstanbul Modern'e kocaman bir alkış…