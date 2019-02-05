Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) Başkanı Serkan Yazıcı, AK Parti'den Marmaris Belediye Başkanı olmak için siyasete soyundu. İki dönem üst üste TOSFED Başkanı seçilen ve geçen yıl Dünya Ralli Şampiyonası'nı 8 yıl sonra Türkiye'ye geri kazandırma başarısını gösteren Serkan Yazıcı, spor ile siyasetin bir arada olamayacağına inandığı için TOSFED başkanlığını bıraktı.





Serkan Yazıcı, görevi bırakmadan önce Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ile Uluslararası Otomobil Federasyonu Başkanı Jean Todt'u bir araya getirmişti.