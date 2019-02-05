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BÜLENT CANKURT
05 Şubat 2019, Salı BÜLENT CANKURT

Başkanlığı bıraktı

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu () Başkanı , 'den Marmaris Belediye Başkanı olmak için siyasete soyundu. İki dönem üst üste TOSFED Başkanı seçilen ve geçen yıl Dünya Ralli Şampiyonası'nı 8 yıl sonra Türkiye'ye geri kazandırma başarısını gösteren Serkan Yazıcı, spor ile siyasetin bir arada olamayacağına inandığı için TOSFED başkanlığını bıraktı.


Serkan Yazıcı, görevi bırakmadan önce Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ile Uluslararası Otomobil Federasyonu Başkanı Jean Todt'u bir araya getirmişti.

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