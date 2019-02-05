Merakla beklenen, büyük prodüksiyonlu ilk yerli müzikal 'Alice' için geri sayım başladı.

Serenay Sarıkaya, Ezgi Mola, Enis Arıkan, Şükrü Özyıldız, İbrahim Selim ve Merve Dizdar'ın başrollerini paylaştığı, perşembe günü izleyiciyle buluşacak müzikalin provaları, gece gündüz devam ediyor.

Önceki günkü provada, müzikalin 'Kraliçe'si Ezgi Mola, nazar değmesin diye, sahnede dansçıların ve oyuncuların kafasının üzerinde tütsü çevirdi. Müzikalin 'Tavşan'ı Enis Arıkan, "Nazar'a karşı Ezgi Mola" diyerek ilk tütsüyü kendi kafasından geçirtti. Ancak maalesef nazar değen ilk kişi de kendisi oldu! Prova sırasında sakatlanan Arıkan, bacağındaki buz torbaları ile çekilmiş fotoğrafını, 'Nazar' notuyla sosyal medyadan paylaştı.

