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BÜLENT CANKURT
21 Şubat 2019, Perşembe BÜLENT CANKURT

Kız kıza dağa çıktılar

Rafine zevkleri ve kayak sporuna düşkünlüğü ile tanınan Vakko Holding Yönetim Kurulu Başkanı , yaklaşık 15 yıl önce 'da dillere destan bir dağ evi yaptırmış ve bu modanın fitilini ateşlemişti! Cem Hakko'nun eşi 'nun, Bolu'daki bu dağ evinde kız arkadaşlarını toplayıp felekten üç gün çaldıklarını öğrendim. Ronit Hanım ile kankaları Elif Dürüst, Esra Dinçkök, Aslı Tümen, Emine Kütük Palabıyık ve Ela Barlas pazartesi günü dağ evine yerleşmiş, üç gün boyunca yiyip içip eğlenmişler. En büyük eğlenceleri de, bahçede yaktıkları ateşin etrafında geçirdikleri saatler olmuş.

Ronit Hakko ve arkadaşları, evin bahçesindeki masanın çevresinde toplanıp söyledikleri şarkılar eşliğinde oynayıp eğlendiler.

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