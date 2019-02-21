Ester Pardorokes ve Esra Kohen, yıllarca katıldıkları kurs deneyimlerinden ilham alarak, Etiler'de L'Atelier'i kurmuştu. Kohen, antikadan astrolojiye, hatta evde misafir ağırlama sanatına kadar pek çok konuda seminer düzenliyor. Öğrendim ki, Portakal Ailesi'nin dördüncü kuşak temsilcisi Maya Bitargil de, mekanda 5 Mart'ta Sanat&Para&Tutku konulu bir seminer verecek, 'Hangi sanat eserleri yatırıma dönüşebilir, doğru sanat eseri nasıl seçilir, koleksiyon nasıl yapılır?' gibi soruların cevabını yanıtlayacakmış. Meraklılarına duyurulur...