Dört yıllık birlikteliklerini 2017'de nikah masasına taşıyan Burak Özçivit ve Fahriye Evcen için büyük gün iyice yaklaştı. Bazıları 'Almanya'da doğuracak' dese de, oğlunu Amerikan Hastanesi'nde dünyaya getirecek olan Evcen'e, doktoru doğum için tarih de verdi. Normal doğum yapmak isteyen Fahriye Evcen, 10 Nisan itibariyle her an oğluna kavuşabilir...



40'I ÇIKANA KADAR İŞ YOK

Öğrendim ki; baba olacağı günü iple çeken Özçivit, doktorun verdiği doğum tarihi nedeniyle, Nisan ayında Dubai ve Katar'da gerçekleşecek iki işini iptal etmiş.

Burak Özçivit, oğlunun 40'ı çıkana kadar da hiç iş almayacakmış. Oyuncu, en son Ocak ayında Katar'da bir organizasyona katılmış ve karşılığında 3 milyon lira aldığı konuşulmuştu. Anlaşılan Özçivit, doğumda eşinin yanında olabilmek için ciddi bir serveti tepmiş durumda.