50 yıl önce kurulan Vehbi Koç Vakfı'nın verdiği ödülün açıklanması ve merhum işadamı Vehbi Koç'u vefatının 23'üncü yılında anmak için İstanbul'un elitleri önceki akşam İş Kuleleri'nde bir araya geldi. İnsanların yaşam kalitesinin artırılmasına katkıda bulunan kişi ve kurumları teşvik amacıyla her yıl sırasıyla kültür, eğitim ve sağlık alanlarında verilen Vehbi Koç Ödülü'nün 18'incisine; Harvard Üniversitesi'nde genetik kanser araştırmacısı olan ve kanser tedavisinde çığır açan mikroçipi bulan Prof. Dr. Mehmet Toner layık görüldü.