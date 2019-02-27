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BÜLENT CANKURT
27 Şubat 2019, Çarşamba BÜLENT CANKURT

Vehbi Koç yine ödülle anıldı

50 yıl önce kurulan Vakfı'nın verdiği ödülün açıklanması ve merhum işadamı Vehbi Koç'u vefatının 23'üncü yılında anmak için 'un elitleri önceki akşam İş Kuleleri'nde bir araya geldi. İnsanların yaşam kalitesinin artırılmasına katkıda bulunan kişi ve kurumları teşvik amacıyla her yıl sırasıyla kültür, eğitim ve sağlık alanlarında verilen Vehbi Koç Ödülü'nün 18'incisine; 'nde genetik kanser araştırmacısı olan ve kanser tedavisinde çığır açan mikroçipi bulan Prof. Dr. Mehmet Toner layık görüldü.

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