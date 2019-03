Özellikle son iki yıldır sosyetik çiftler arasında hepimizi dumura uğratan boşanma ve ayrılma haberleri duymuştuk!

Ancak şimdi anlatacağım gibisi ne görüldü ne duyuldu! Haldun Dormen'in kardeşi Güler Yiğit ile 22 yıllık hayat arkadaşı psikolog Halil Değer'in ayrılığından bahsediyorum. İkisinin de başından birer evlilik geçmiş ve yakın tarihlerde de eşlerini kaybetmişlerdi. Güler Yiğit;

1995'te eşini kaybettikten sonra psikolog Halil Değer'e gitmiş, doktor-hasta ilişkisi zamanla aşka dönüşmüştü. Çift, 1997 yılından beri de mutlu bir beraberlik sürdürüyordu.



'AYRILMAK İSTEMEDİM'

İkinci baharlarını yaşayan çiftin arasına bu yılın başında hastalık girmiş! Ağır bir zatürre geçiren Halil Bey, kendini bir türlü toparlayamamış. Sosyal hayatın içinde olmayı seven Güler Hanım'a ayak uyduramayacağını ve yük olacağını düşünen Halil Bey, ayrılmak istemiş. Telefonda konuştuğum ve çok üzgün olan Güler Hanım, "Tam 22 yıl boyunca çok güzel günler geçirdik.

Ayrılmak istemedim, sonuna kadar da yanında olmak istedim. Ama Halil centilmenlik etti" dedi. Halil Bey'in gösterdiği bu incelik ancak Türk filmlerinde olur…