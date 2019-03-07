'La Casa De Papel' dizisinde canlandırdığı 'Berlin' karakteri ile dünya çapında üne kavuşan Pedro Alonso, bir derginin ödül törenine katılmak üzere geçen ay İstanbul'a gelmişti. İki gün kaldığı İstanbul'da tarihi yerleri gezen, Boğaz'da yemek yiyen Alonso, çok güzel zaman geçirdiğini söylemişti. Alonso, önceki gün, İstanbul'da çektirdiği fotoğrafların altına, "İstanbul hatıraları ve onun güzel insanları" yazarak 2.8 milyon takipçisiyle paylaştı. İstanbul'un tanıtımını yapan Pedro Alonso'ya bir İstanbullu olarak teşekkür ediyorum.