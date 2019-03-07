Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Bülent Cankurt > 2.8 milyona İstanbul’u tanıttı
BÜLENT CANKURT
07 Mart 2019, Perşembe BÜLENT CANKURT

2.8 milyona İstanbul’u tanıttı

'La Casa De Papel' dizisinde canlandırdığı 'Berlin' karakteri ile dünya çapında üne kavuşan , bir derginin ödül törenine katılmak üzere geçen ay 'a gelmişti. İki gün kaldığı İstanbul'da tarihi yerleri gezen, Boğaz'da yemek yiyen Alonso, çok güzel zaman geçirdiğini söylemişti. Alonso, önceki gün, İstanbul'da çektirdiği fotoğrafların altına, "İstanbul hatıraları ve onun güzel insanları" yazarak 2.8 milyon takipçisiyle paylaştı. İstanbul'un tanıtımını yapan Pedro Alonso'ya bir İstanbullu olarak teşekkür ediyorum.

YAZARIN BUGÜNKÜ DİĞER YAZILARI
Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
YAZARIN ÖNCEKİ YAZILARI Tüm Yazıları >
BİZE ULAŞIN