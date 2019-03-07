Derin Mermerci Aydın, dört sezon önce tasarımcılığa soyunup NetWork için koleksiyon hazırlamıştı. Çekemeyenler, bunun Türkiye'nin en zengin kadınlarından birinin geçici bir hevesi olduğunu söylemişti! Bense Derin Hanım'ın tasarımcılıkta kalıcı olacağını yazmıştım. İşte sonuç: Mermerci, NetWork için dördüncü koleksiyonunu hazırladı. Özgün stiliyle NetWork'ün şıklığını buluşturduğu DMxNetWork imzalı koleksiyon, yakında vitrine çıkacak. Modacılardan bile övgü alan Derin Hanım'ın yeni cicilerinin çok sevileceğinden şüphem yok.