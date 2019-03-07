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BÜLENT CANKURT
07 Mart 2019, Perşembe BÜLENT CANKURT

Heves değil yetenek

, dört sezon önce tasarımcılığa soyunup NetWork için koleksiyon hazırlamıştı. Çekemeyenler, bunun 'nin en zengin kadınlarından birinin geçici bir hevesi olduğunu söylemişti! Bense 'ın tasarımcılıkta kalıcı olacağını yazmıştım. İşte sonuç: Mermerci, NetWork için dördüncü koleksiyonunu hazırladı. Özgün stiliyle NetWork'ün şıklığını buluşturduğu DMxNetWork imzalı koleksiyon, yakında vitrine çıkacak. Modacılardan bile övgü alan Derin Hanım'ın yeni cicilerinin çok sevileceğinden şüphem yok.

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