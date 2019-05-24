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BÜLENT CANKURT
24 Mayıs 2019, Cuma BÜLENT CANKURT

Eski güzelden anlamlı paylaşım

Doğuştan Nager Sendromlu oğlu Daniel'in sağlığına kavuşması için çırpınan 1992 Türkiye Güzeli Özlem , oğlu gibi yüzünde farklılık olanlara destek çıktı. Kaymaz, yüzündeki şekil bozukluğu nedeniyle nefes almakta zorlanan bireyler için çalışan Derneği tarafından ilan edilen Yüzümle Mutluyum Günü'ne dikkat çekmek için, yüzüne kelebek fotoğrafı ekleyip sosyal medyada paylaştı. Ben de yaptım; hadi sizin de çorbada tuzunuz olsun. Farkındalıklar için yüzünüze bir kelebek de siz kondurun.

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