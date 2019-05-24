Doğuştan Nager Sendromlu oğlu Daniel'in sağlığına kavuşması için çırpınan 1992 Türkiye Güzeli Özlem Kaymaz, oğlu gibi yüzünde farklılık olanlara destek çıktı. Kaymaz, yüzündeki şekil bozukluğu nedeniyle nefes almakta zorlanan bireyler için çalışan Yüzümle Mutluyum Derneği tarafından ilan edilen Yüzümle Mutluyum Günü'ne dikkat çekmek için, yüzüne kelebek fotoğrafı ekleyip sosyal medyada paylaştı. Ben de yaptım; hadi sizin de çorbada tuzunuz olsun. Farkındalıklar için yüzünüze bir kelebek de siz kondurun.