Eski milli basketbolcu İbrahim Kutluay ile 11 yıllık evliliğini sonlandıran Demet Şener'in, sevgilisi Cenk Küpeli ile evlilik hazırlığı yaptığı dedikoduları ayyuka çıkmış durumda! Demet Hanım'ın mutluluktan ayaklarının yere basmadığına şahit olsam da; oldukça sıkıntılı bir boşanma sürecinin ardından nikah defterine hemen imza atacağını sanmıyorum. Ancak ilişkilerini resmileştirmeseler de, mutlu bir aile tablosu çiziyorlar. İşte size bir örnek: Cenk Küpeli, Demet Şener'in oğlu Ömer ile basketbol oynuyor. Demet Hanım, sevgilisini çocukları ile tanıştırmıştı ama kısa sürede Cenk Bey'in çocuklarla böyle yakın ilişki kurduğunu bilmiyordum. Daha önce "Anne aşık olmak senin hakkın" diyen Ömer, Cenk Küpeli'ye onay vermiş gibi görünüyor...